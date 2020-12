Tomasz Sekielski ostatnio przeszedł jedną z największych metamorfoz w polskim show biznesie. Dziennikarz walczył z dużą nadwagą, która powodowała u niego kolejne problemy zdrowotne. W końcu ponad rok temu poddał się operacji bariatrycznej, zmienił nawyki żywieniowe, włączył aktywność fizyczną do swojego życia. Efekt? 90 kilogramów mniej!

Jak dziś wygląda jego życie? Zobaczcie, co powiedział w najnowszym wywiadzie.

Tomasz Sekielski jeszcze rok temu wyglądał zupełnie inaczej. Znany dziennikarz ważył 187 kg i właśnie wtedy zdecydował, że to już najwyższy czas na zmianę swojego życia. W podjęciu decyzji pomogła mu rozmowa ze znajomą dziennikarką. Tomasz Sekielski poddał się operacji zmniejszenia żołądka - dziennikarzowi wycięto aż 80% tego organu!

Od tej pory jego życie stopniowo zaczęło się zmieniać. Po wyjściu ze szpitala Tomasz Sekielski stracił już ok. 20 - 30 kg. Jednak dalsze efekty, są już wynikiem jego ciężkiej pracy i determinacji. Teraz najważniejsze jest przestrzeganie zdrowej diety i zapewnienie aktywności fizycznej.

To nie jest tak, że wykona się zabieg, brzuch jest mniejszy i można jeść np. same lody. To jest recepta na tragedię – powiedział w "Dzień Dobry TVN", Tomasz Sekielski.

Dziś Tomasz Sekielski czuje się wspaniale - zgubił już 90 kilogramów i planuje zrzucić jeszcze kilka - oczywiście pod okiem specjalistów. Metamorfoza dodała mu pewności siebie i dziennikarz przestał się alienować.

Dziennikarz przyznał w rozmowie z dziennikarzami "Dzień Dobry TVN", że teraz już wie, skąd wzięła się u niego tak duża nadwaga.

Niezdrowo się odżywiałem, brakowało regularności i siłą rzeczy jak wieczorem człowiek przychodził do domu, to więcej jadł i nie o tej porze, co powinien. Ja dzisiaj wiem, że być może powinienem lata temu udać się do psychologa po pomoc. Problemy z odżywianiem to są też problemy psychologiczne – stwierdził.