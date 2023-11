Reklama

Tomasz Oświeciński wystąpił w nowym filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii". Jego bohater, Milimetr, jeden z szefów organizacji przestępczej, to bohater o skomplikowanej konstrukcji psychologicznej. Tomasz Oświeciński stanął przed dużym wyzwaniem aktorskim, by wiarygodnie odtworzyć tę postać. Poszło mu fenomenalnie! Przed kamerą Party.pl gwiazdor zdradza, jaki był jego wkład w budowanie postaci. Aktor poczuł się też w obowiązku, by przeprosić za zachowanie Milimetra! Do kogo skierował przeprosiny?

Odpowiedź w materiale wideo!

Tomasz Oświeciński w "Kobietach mafii" wcielił się w postać Milimetra.

Instagram/Tomasz Oświeciński

Co aktor sądzi o swojej postaci?