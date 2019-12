Tomasz Lis podziękował lekarzom za uratowanie życia! Ten wpis chwyta za serce

Tomasz Lis przed niespełna dwoma tygodniami trafił do szpitala. Dziennikarz nagle źle się poczuł w drodze na wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Początkowo sytuacja wydawała się być bardzo poważna, jednak na szczęście redaktor naczelny "Newsweeka" już wyszedł ze szpitala. Tomasz Lis starał się na bieżąco informować swoich fanów o stanie swojego zdrowia, za pośrednictwem Twittera. Tym razem dziennikarz postanowił także podziękować lekarzom, którzy uratowali jego życie!

Dzięki profesjonalnej opiece medycznej, dziennikarzowi w miarę szybko udało się dojść do siebie, a tegoroczne święta Bożego Narodzenia, Tomasz Lis spędzi na szczęście w domu. Prezenter podziękował za pośrednictwem Twittera wszystkim lekarzom, którzy zadbali o niego i jak sam przyznaje, uratowali jego życie!

Dziennikarza czeka jednak długa rekonwalescencja. W trakcie gali wręczenia nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej został odczytany SMS od Tomasza Lisa, w którym przyznał, że będzie walczył o jak najszybszy powrót do sił.