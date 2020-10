Tomasz Komenda walczy o wielkie odszkodowanie - aż 19 mln złotych! Dlaczego wciąż czeka na wyrok sądu?

Tomasz Komenda wyszedł na wolność ponad dwa lata temu, ale wciąż czeka na odszkodowanie od państwa. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił (został skazany na 25 lat). Dzięki wszczęciu śledztwa na nowo Komenda został uniewinniony. Jego dramatyczna historia stała się inspiracją dla twórców filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Na jakim etapie jest sprawa związana z odszkodowaniem dla Tomasza? W "Dzień Dobry TVN" opowiedział o tym jego pełnomocnik, profesor Zbigniew Ćwiąkalski.

Tomasz Komenda i jego prawnicy walczą o 19 mln odszkodowania i zadośćuczynienia za 18 lat niesłusznie spędzonych w w więzieniu. Skąd taka kwota? Część to odszkodowanie (około miliona złotych), a część zadośćuczynienie (1 mln za każdy rok w więzieniu):

Trzeba oddzielić zadośćuczynienie i odszkodowanie. Odszkodowanie należy się za to, co mógł zarobić Tomasz Komenda pracując 18 lat i zarabiając. A 18 mln, czyli po milionie za każdy rok, to są krzywdy, jakich doznał przebywając w więzieniu - fizyczne, moralne, psychiczne - tłumaczył Ćwiąkalski w DDTVN.