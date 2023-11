Tomasz Komenda otrzymał rentę specjalną od premiera, Mateusza Morawieckiego, który poinformował o tym za pośrednictwem Twittera. Polityk pisze, że państwo musi pomóc Komendzie, który spędził 18 lat w więzieniu, za zbrodnię, której nie popełnił:

Wysokość renty nie jest specjalna!

Zobacz: Tomasz Komenda dostał pomoc od państwa, nie chodzi jednak o wielomilionowe odszkodowanie, ale...

Wniosek do premiera złożył Zbigniew Ćwiąkalski, karnista, były minister sprawiedliwości, aktualnie adwokat Komendy:

Potrzebuje psychologa, lekarza, a rodzina jest bardzo mało majętna. Jest wyraźnie życiowo wycofany. O wszystko się pyta, grzecznie prosi. On przez 18 lat nie podejmował żadnych ważnych życiowych decyzji, starał się tylko przeżyć kolejny dzień. Nie założył rodziny, a musi myśleć o przyszłości, starości. Chcę wystąpić do prezesa Rady Ministrów o przyznanie mu renty specjalnej. Skoro państwo zgotowało mu taki los, to niech mu teraz pomoże w powrocie do normalnego życia – zaznaczył Ćwiąkalski.