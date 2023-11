4 z 5

Jak wynika z naszych informacji, Karolak chciałby zamieszkać z Malicką. Na razie wciąż jest jednak bardzo ostrożny w deklaracjach i czeka z decyzjami na moment, aż Magda zdecyduje się wrócić na stałe do ojczyzny. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie musiał się wykazywać dużą cierpliwością. Malicka, która w 2011 roku pod pseudonimem Dziun wydała płytę „A.M.B.A.”, marzy bowiem o reaktywacji swojej kariery na estradzie i zaczęła już nagrywać nowy materiał z „Perkozem”, byłym gitarzystą grupy T.Love. Jest więc nadzieja, że już niebawem wróci do Polski nie tylko do studia nagraniowego, ale i w ramiona zakochanego w niej Tomka!

