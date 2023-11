Fani Tomasza Karolaka wciąż nie mogą w to uwierzyć. Za dwa lata Tomek skończy 50 lat! Chociaż swoją sylwetką, mógłby zawstydzić niejednego trzydziestolatka, to jednak niedługo aktor będzie świętował okrągłą rocznicę. Jak się z tym czuje? Czy ma już za sobą kryzys średniego wieku?

– Pięćdziesiąt lat to już jest etap pewnej niemocy. Chęć bycia energetycznym i wewnętrznie młodym zderza się z ograniczeniami, które wysyła nam nasze ciało. Nagle okazuje się, że za wszystko w naszym życiu trzeba zapłacić, za szaleństwa młodości również. Kiedy ciało mówi „stop”, nie masz już wyboru, musisz się sobą zająć, zweryfikować swój pogląd na świat, znaleźć odpowiedzi na pytania, których sobie nigdy wcześniej nie zadawałeś. Kryzys czterdziestolatka jest dowartościowujący. Tymczasem kiedy zbliżasz się do pięćdziesiątki, zaczynasz się zastanawiać, kim naprawdę jesteś i jaki to wszystko ma sens. Coraz częściej stawiasz sobie filozoficzne pytania dotyczące życia i śmierci – rozważa Tomek w rozmowie z „Fleszem”