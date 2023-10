Powstaje film o życiu Edwarda Gierka, I sekretarza PZPR w latach 70. Ruszyły już zdjęcia do projektu, a w rolach głównych zobaczymy Michała Koterskiego, który przygotowując się do roli Edwarda Gierka przytył aż 17 kilogramów. Z kolei w rolę rolę żony I sekretarza, Stanisławy Gierek wcieli się Małgorzata Kożuchowska. Tomasz Karolak, którego spotkaliśmy go na planie filmu „Szczęścia chodzą parami” zdradził Party.pl, co sądzi o tym duecie aktorskim!

Gośka rzeczywiście wygląda bardzo intrygująco i zjawiskowo. Czekam na ten film. - powiedział Tomasz Karolak.

W filmie "Gierek" zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską.

Michał Koterski do roli Edwarda Gierka przytył 17 kilogramów.