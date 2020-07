Michał Koterski przytył aż 17 kg! Pokazał zdjęcie i wyznał, co było tego powodem 

Michał Koterski w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę. Pokazał zdjęcie, na którym już na pierwszy rzut oka widać, że przybyło mu kilka kilogramów. Jak sam zdradził, w ostatnim czasie przytył aż 17 kg i zrobił to zupełnie świadomie! Zaprezentował swoją nową sylwetkę i zdradził, dlaczego postanowił przybrać na wadze. To się nazywa poświęcenie!

Michał Koterski przez ostatnie 7 miesięcy przygotowywał się do nowego filmowego wyzwania. Dla roli musiał przytyć aż 17 kg! Przedstawił swoje zdjęcie po metamorfozie. Jak sam poinformował, wcieli się w rolę pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Towarzysze !!! To już oficjalnie , w końcu mogę wam zdradzić do jakiej roli te wszystkie przygotowania i dodatkowe kilogramy ( aż 17 😬 ), przede mną najtrudniejsze wyzwanie aktorskie w mojej dotychczasowej karierze!!! Przedstawiam wam pierwszego sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka. Ale to nie koniec niespodzianek moja żonę Stanisławe Gierek zagra jedyna niepowtarzalna Małgorzata Kożuchowska 🤩 Na resztę obsady musicie jeszcze chwile poczekać . Za dwa tygodnie ruszają zdjecia , trzymajcie za mnie kciuki 👍🏼 Pomożecie ???