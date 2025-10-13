Tomasz Kammel opublikował w mediach społecznościowych serię ujęć, na których prezentuje się zupełnie inaczej niż dotychczas. Metamorfoza prezentera zaskoczyła jego fanów. W komentarzach pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów.

Tomasz Kammel zaskoczył fanów

Tomasz Kammel przez wiele lat był jedną z twarzy Telewizji Polskiej. Swoją karierę w TVP rozpoczął niemal trzy dekady temu i od tamtej pory prowadził liczne programy, takie jak "Randka w ciemno" czy "Teleexpress". Widzowie znają go także z roli gospodarza "Pytania na śniadanie" oraz popularnego talent show "The Voice of Poland". W styczniu 2024 roku dziennikarz ogłosił, że żegna się z publicznym nadawcą. Niedługo później wyszło na jaw, że dołącza do zespołu "Kanału Zero".

Choć widzowie nie mają obecnie okazji oglądać prezentera w Telewizij Polskiej, nadal chętnie śledzą jego losy w mediach społecznościowych. Prezenter jest aktywny na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Ostatnio podzielił się serią zdjęć, na których mogli zobaczyć go w zupełnie innej wersji.

Tomasz Kammel pokazał się w długich włosach

Na Instagramie Tomasza Kammela pojawiły się ujęcia, które wprawiły w niemałe zaskoczenie jego fanów. Były gwiazdor TVP zaprezentował się w długich blond włosach, grzywce, czy oryginalnej fryzurze o gołębim odcieniu. Okazuje się jednak, że nie są to efekty metamorfozy, a wynik zabawy ze sztuczną inteligencją.

Na peacemakera, na Mate, na Leszka Możdżera, na NRD-owskiego piłkarza, czy na wczesnego Quebo - wybór należy do was. Sekcja komentarzy czeka. Wygenerowanie tych fotek zajęło mi 1,5 minuty. Wspaniałe i straszne jednocześnie napisał prezenter.

Pod zdjęciami błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów Tomasza Kammela. Rozbawieni internauci nie kryli zaskoczenia. W której wersji podoba się im najbardziej?

Pierwsze zdjęcie, rewelacja.

Człowiek o wielu twarzach.

Zrobiłeś nam dzień! czytamy pod fotografiami.

