Dlaczego Tomasz Kammel zmienił nazwisko? Gwiazdor zdradził rodzinną tajemnicę

Tomasz Kammel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych w Polsce, a wielu widzów wciąż pamięta go jako prowadzącego "Randki w ciemno", którą swego czasu oglądały całe rodziny. Wtedy jednak gwiazdor TVP występował jako Tomasz Kamel i dopiero w 2004 roku postanowił dodać do swojego nazwiska jeszcze jedno "m". Dlaczego to zrobił?

Po kilkunastu latach ulubieniec widzów "Pytania na śniadanie" postanowił wyznać prawdę.

Tomasz Kammel zmienił nazwisko, dlaczego?

W przypadku Tomasza Kammela zmiana nazwiska nie była żadną gwiazdorską fanaberią. Dziennikarz i prezenter, który już od 24 lat jest związany z Telewizją Polską, w jednym z wywiadów żartował, że nie będzie dorzucał do swojego nazwiska kolejnych liter, jednak dlaczego 17 lat temu zdecydował się dorzucić jeszcze jedno "m"? W swoim wpisie na Instagramie prowadzący "Pytania na śniadanie" postanowił podzielić się z fanami zawiłą rodzinną historią.

Mama mojego taty, babcia Gienia była córką Polki i Niemca, jej mąż, a mój dziadek Eduard jest Niemcem. Nazywali się Kammel. Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (Dolny Śląsk, wcześniej Niederschlesien) urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel. Takie to były czasy. Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na „Kammel” bazując na aktach urodzenia - zaczął Tomasz Kammel.

Gwiazdor w dalszej części wpisu przyznał, że gdy jego rodzice brali ślub, nazwisko ojca również zostało "spolszczone" i choć mama nigdy nie zwracała na to uwagi, Tomasz Kammel wręcz przeciwnie.

(...) ja w pewnym momencie chciałem odzyskać swoje oryginalne nazwisko, co miało miejsce właśnie w 2004. Dlaczego to zrobiłem? By już nie udowadniać, że nie jestem wielbłądem:)) - tłumaczył humorystycznie.

Ulubieniec widzów postanowił pociągnąć historię swoich korzeni dalej i opowiedział, skąd wywodzi się jego nazwisko. Jak się okazuje "Kammel to stare szwabskie nazwisko pochodzące od nazwy zawodu włókienniczego".

Otóż kammele (Die Kammels) to byli ludzie, którzy przy pomocy specjalnych urządzeń (zgrzebła?) wyczesywali wełnę. Stąd Kammel od niemieckiego słowa Kamm (grzebień) wyjaśnił.

Musimy przyznać, że rodzinna historia Tomasza Kammela jest naprawdę fascynująca. Zauważyliście zmianę w nazwisku prowadzącego "Pytanie na śniadanie"? Pod postem dziennikarza natychmiast pojawiły się liczne komentarze internautów, którzy również zmieniali nazwiska, lub których nazwiska przysparzają innym wiele problemów. Znacie to z własnego doświadczenia?

