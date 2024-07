Wielkimi krokami zbliżają się święta i wszyscy poszukują prezentów, którymi mogą obdarować bliskich. Gwiazdy również zmagają się z tym problemem i często odkładają to na ostatnią chwilę. Problem z głowy ma już Beyonce, która pochwaliła się ogromną choinką i podarunkami dla rodziny. Zobacz: Choinka Beyonce piękniejsza niż drzewko Kardashianek. Pokazała też prezenty dla rodziny

W jednym z ostatnich odcinków "Pytania na śniadanie" Tomasz Kammel, który jest prowadzącym, zaliczył małą wpadkę. W rozmowie na temat trafionych podarków, podał za przykład kobietę, która walczy z nadwagą i której ciężko jest dogodzić. Zasugerował więc, że można zdecydować się na karnet na siłownię lub bieliznę wyszczuplającą:

Miłość mojego życia walczy z nadwagą. No to ja, żeby na przykład ją wesprzeć w tym kupuję jej superekskulzywny karnet do klubu fitness i wiem, że ona jest szczęśliwa. Ale na przykład idę jeszcze o krok dalej i wpadam na pomysł: bielizna wyszczuplająca