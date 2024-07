Tomasz Jacyków to jedna z niewielu postaci w polskim show-biznesie, która otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej. Specjalnie dla nas stylista skomentował głośny coming out polskiego księdza Charamsy, którego wyznanie poruszyło media na całym świecie:

Ksiądz zostając księdzem przyjmuje śluby, sakramenty. Zrzeka się swojej seksualności na rzecz Boga, bez względu na to, jaka ona jest. Ja będąc wychowanym w wierze rzymskoskatolickiej, będąc również homoseksualny, myślę sobie - fantastycznie, że ksiądz gej mówi o tym, że jest gejem. Jednak gdy ten ksiądz gej mówi, że ma partnera, z którym żyje, to jest to oszustwo.