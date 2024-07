Tomasz Gudzowaty i jego młodsza o 18 lat żona Melody Mir Jiménez zostali rodzicami.

Niecały rok po ślubie z Miss Republiki Dominikany, który odbył się w Wieliczce, fotograf i syn jednego z najbogatszych Polaków Aleksandra Gudzowatego przywitał na świecie córeczkę Audrey.

Okazuje się, że fotograf miał pomysł na wyjątkową sesję zdjęciową prosto z porodówki, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Żona dodała, że ich córka na zdjęciu wyszła kompletnie czarna.

A jak Tomasz Gudzowaty i Melody czują się w roli rodziców? Okazuje się, że Melody myślała, że najtrudniejszy będzie okres ciąży. Jednak, gdy mała ma dwa miesiące, już wie, że dopiero teraz jest trudno. Tomasz opowiedział, że ich ulubionym momentem jest ten, kiedy mała się budzi, a młoda mama kocha spacery z córką i wieczorne kąpiele.

Zobacz także

Tomaszowi i Melody serdecznie gratulujemy!

Zobacz: Magdalena Popławska została mamą! Urodziła syna czy córkę?

Pierwsze zdjęcie córki Tomasza Gudzowatego:

@melodymir One year ago we got married????and one year After we celebrate it with our princess ????#anniversary #wedding #oneyear #newbornbaby #ourprincess #happyfirstmonth #23 #family #us #babygirl #love #thewomensofmylife #kochamcię

A photo posted by Tomasz & Melody Gudzowaty (@tomaszgudzowaty) on Aug 23, 2015 at 7:05am PDT