Magdalena Popławska urodziła! 6 września aktorka po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszła wówczas jej córeczka - Zosia. O radosnej nowinie poinformowała sama gwiazda na Facebooku. Popławska następnego dnia po porodzie zamieściła jednoznaczny wpis " Mission impossible: Done! WELL DONE!".

Informacje o narodzinach dziecka potwierdziła znajoma aktorki w rozmowie z jastrzabpost.pl. Świeżo upieczona mama i jej maleństwo już we wtorek wyszła ze szpitala.

- Magda czuje się rewelacyjnie. W niedzielę urodziła córkę, którą najprawdopodobniej nazwie Zosia. Poród przebiegł bez komplikacji. Na miejscu wspiera ją przede wszystkim siostra Ola.

Gratulujemy i witamy na świecie małą Zosię!

