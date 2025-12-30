Tomasz Bednarek rozwód po 20 latach. Powód szokuje

Tomasz Bednarek, aktor znany z roli Jacka w serialu „Klan”, przez dwie dekady tworzył związek małżeński z Elżbietą. Para poznała się podczas studenckich praktyk, jednak ich relacja początkowo opierała się na przyjaźni. Z biegiem czasu ta więź przekształciła się w miłość, co zaowocowało ślubem i narodzinami dwóch synów - Krzysztofa i Adama.

Przez wiele lat Tomasz Bednarek i Elżbieta tworzyli zgraną rodzinę, unikając medialnego zgiełku i konsekwentnie chroniąc swoją prywatność. Życie domowe aktora, mimo jego popularności, pozostawało poza zasięgiem plotek i tabloidów.

Tomasz Bednarek po 20 latach wziął rozwód w tajemnicy

W grudniu 2025 roku media obiegła wiadomość, że Tomasz Bednarek i jego żona Elżbieta rozwiedli się po 20 latach małżeństwa. Rozstanie przebiegło dyskretnie, bez obecności kamer czy rozgłosu w mediach społecznościowych. Aktor nie komentował sytuacji publicznie, aż do momentu, kiedy udzielił wywiadu, w którym ujawnił powód zakończenia związku.

W rozmowie z tygodnikiem „Na żywo” Bednarek powiedział wprost, że sport jest dla niego bardzo ważny. Jak sam stwierdził, unika alkoholu i imprez. To aktywność fizyczna zajmuje wysokie miejsce wśród jego życiowych priorytetów. Szczególnie tenis. Nie wszyscy jednak potrafią to zrozumieć.

Nie chodzę z kumplami na wódkę ani na podryw, idę uprawiać sport. Kobieta musi zrozumieć, że to dla mężczyzny ważna rzecz przyznał Bednarek w tygodniku.

To dlatego Tomasz Bednarek rozwiódł się po 20 latach

Wbrew przypuszczeniom, za rozstaniem nie kryły się zdrady czy poważne konflikty. Głównym powodem rozwodu była pasja Tomasza Bednarka do sportu, a konkretnie do tenisa. Aktor poświęcał dużo czasu na aktywność fizyczną, co z czasem zaczęło oddalać go od żony. Jak sam przyznał, próbował zaangażować Elżbietę do wspólnych treningów, jednak nie przyniosło to rezultatów. Z upływem lat drogi małżonków zaczęły się rozchodzić.

Ten zaskakujący powód rozwodu Tomasza Bednarka wywołał zdziwienie nie tylko wśród jego fanów, ale także najbliższych. Aktor, który przez lata uchodził za przykład stabilności i rodzinnego zaangażowania, okazał się ofiarą własnych pasji.

Warto przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się o kolejnym rozstaniu w show-biznesie. W grudniu Maurycy Popiel rozwiódł się z Izabelą Warykiewicz. Para była w separacji już od jakiegoś czasu.

Kariera Tomasza Bednarka po rozwodzie

Mimo zmian w życiu prywatnym Tomasz Bednarek nie zrezygnował z kariery aktorskiej. Nadal aktywnie pracuje na scenie teatralnej oraz bierze udział w różnych projektach artystycznych. Znany z ról w popularnych serialach, nieustannie buduje swoją pozycję w świecie polskiego show-biznesu.

Obecnie Tomasz Bednarek gra w spektaklu „Podróż poślubna plus” autorstwa Marcina Szczygielskiego i w reżyserii Tomasza Drabka. Wciela się tam w postać Alka - nowożeńca, który staje przed niecodziennymi wyzwaniami. Produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem, a u boku Bednarka na scenie występują Katarzyna Skrzynecka, Monika Mazur, Wiktoria Gąsiewska, Marek Kaliszuk oraz Paweł Góral.

Zobacz także: Daria Zawiałow pokazała ukochanego. Gwiazda przekazała radosne wieści