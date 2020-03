Tom Hanks zarażony koronawirusem zdradza, jak się czuje po dwóch tygodniach izolacji!

Tom Hanks i jego żona Rita Wilson dwa tygodnie temu zarazili się koronawirusem podczas kręcenia nowego filmu w Australii. Gwiazdor o swojej sytuacji poinformował za pomocą mediów społecznościowych. Początkowo para przebywała w szpitalu, ale kiedy ich stan zdrowia się poprawił, dalszą kwarantannę odbywali już w domu. Teraz mijają dwa tygodnie od pozytywnego testu na koronawirusa! Jak się czuje obecnie Tom Hanks i jego żona? Przeczytajcie apel gwiazdora!

Tom Hanks już wcześniej dziękował lekarzom za świetną opiekę, dzięki której szybko mógł wrócić do domu i tam izolować się, aby nie zarażać innych. Aktualnie aktor wraz z żoną czują się coraz lepiej i apelują do innych, aby pozostali w domach i w ten sposób okazywali swoją troskę o innych:

Hej wszystkim. Minęły dwa tygodnie od pierwszych objawów i czujemy się już lepiej. Tak działa odizolowanie - nikomu wirusa nie przekażesz i od nikogo go nie złapiesz. Brzmi rozsądnie? Trochę to potrwa, ale jeśli będziemy się sobą opiekować i pomagać, to zły czas przeminie. Jakoś to przetrwamy - czytamy na Twitterze Toma Hanksa.