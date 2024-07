Tola Szlagowska od kilku lat mieszka i uczy się w Los Angeles, a do Polski wpada czasem na branżowe imprezy. Na życie w Stanach zarabia w mało gwiazdorski sposób. Przypomnijmy: W Polsce jest gwiazdą, a w Stanach... niańką

Reklama

Teraz z okazji premiery serialu "L.A. Complex", MTV zaprosiło Szlagowską do naszego kraju, aby podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Mieście Aniołów. Tola opowiedziała MTV o swoich doświadczeniach z Los Angeles, porównując je z losami bohaterów serialu, którzy tak jak ona, przyjechali do tego miasta, by spełnić swoje marzenia o byciu aktorami, tancerzami, producentami, czy komikami. Według amerykańskiego prawa, Tola jest wciąż niepełnoletnia i nie ma wstępu na imprezy w nocnych klubach.

Nic nie wiem o życiu imprezowym w tym mieście. Nic, bo nie mam 21 lat, czyli w zasadzie nie mogę pójść do żadnego klubu - wyznała.

Tola jednak znalazła sposób, aby jednak dostać się na upragnione imprezy. Pożyczyła dokumenty od starszej koleżanki i próbowała podawać się za nią przy wejściu... Z jakim skutkiem?

Raz pożyczyłam prawo jazdy od koleżanki, ale zorientowali się, że nie wyglądam tak jak na zdjęciu. Niestety, nie udało się wejść - wspomina.

Wokalistka przyznaje też, że Hollywood pełne jest osób, które obiecują dużą karierę, chcą nawiązać współpracę i przedstawiają niezliczoną ilość intratnych projektów, ale z czasem okazuje się, że są zwykłymi oszustami:

W Los Angeles, co druga osoba, którą spotykam mówi, że jest „producentem” albo „managerem” i obiecuje wielkie rzeczy – wspomina o swoich doświadczeniach artystka - Ludzie tam strasznie dużo mówią i potem nic z tego nie wynika. Przez pierwsze trzy miesiące myślałam sobie: wow, poznałam tego i tego i obiecał, że pomoże mi zrobić nie wiadomo co. A potem, albo nie odbiera telefonu, albo okazuje się, że w ogóle nie ma takiej osoby. Teraz już wiem z doświadczenia, że jak idę na spotkanie, to staram się nie ekscytować. To nie ma sensu, bo potem mam depresję przez tydzień – myślałam, że już się udało, a tu jednak nie!

Myślicie, że uda się jej zrobić tam karierę?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też Tolę na planie jej teledysku realizowanego w Los Angeles: