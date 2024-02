Ostatnie dni Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzili w Rzymie, co szczególnie aktorka skrupulatnie relacjonowała w sieci. Zdążyli już jednak wrócić do Polski i każde z nich powróciło do rutyny dnia codziennego, wypełniając własne obowiązki. Nieoczekiwanie dziennikarz zamieścił w sieci obszerny wpis, w którym pisze o... "kolejnym dniu do przeżycia".

Reklama

Maciej Kurzajewski zwrócił się do fanów

Odkąd Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą, sporo czasu spędzają na podróżach. Ostatnio po raz kolejny wybrali się do Włoch, skąd relacje internauci mogli oglądać na profilu aktorki. Ta pokazała nawet, jak spędzili noc w Rzymie! Ponieważ cała wycieczka trwała raptem kilka dni, zakochani nie tracili czasu i każdego dnia zwiedzali nowe miejsca i delektowali się obiadami w lokalnych restauracjach.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas w Rzymie Instagram@katarzynacichopek

W końcu jednak przyszedł czas pożegnania i Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili do Polski. Od razu oboje zabrali się za wykonywanie obowiązków, choć prezenter znalazł jeszcze czas na chwilę przyjemności. W czasie, gdy jego ukochana ciężko pracowała na planie "M jak miłość", on wybrał się do lasu, gdzie też naszły go pewne przemyślenia. Postanowił podzielić się nimi z fanami.

W dość obszernym wpisie zwrócił uwagę internautów, by doceniali każdą chwilę i każdy dzień oraz cieszyli się z na pozór błahych rzeczy. Jak podkreślił, nawet "ciepło uścisku bliskiej osoby" może poprawić humor. Czyżby miał tu na myśli Kasię?

Zachęcam Was wszystkich do tego, abyście każdego dnia zatrzymywali się na chwilę i szukali w nim powodów do uśmiechu i wdzięczności. Nawet jeśli jest to trudne, warto docenić fakt, że mamy kolejny dzień do przeżycia i szansę na nowe doświadczenia i spotkania

Wygląda na to, że Maciej Kurzajewski wrócił z Rzymu w doskonałym humorze i pełen motywacji.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Okradzeni z absolutnie wszystkiego". Szokujące wyznanie Cichopek, stało się tak nagle

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas w Rzymie Instagram@katarzynacichopek