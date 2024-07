Brytyjska rodzina królewska to jeden z ulubionych tematów dziennikarzy nie tylko w Anglii. W końcu perypetie młodych następców tronu to ciekawy temat. A ich wybranki serc jeszcze ciekawszy. Kate Middleton jak na razie sprawdza się doskonale w roli księżnej. Jest ładna, ułożona, a do tego świetnie ubrana. Czy aktualna dziewczyna jej szwagra dorównuje jej? Oceńcie sami.

Reklama

Cara Delevingne, bo o niej tu mowa to najnowsza wybranka księcia Harry’ego. Cara i Harry pojawili się na londyńskiej premierze najnowszej części kultowego filmu o Batmanie. Według relacji świadków później bawili się razem w klubie.

Jak oceniacie Carę Delevingne? Czy nadaje się na księżną?

Reklama

Więcej zdjęć wybranki księcia Harry’ego zobaczycie poniżej w naszej galerii.