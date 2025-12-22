Po miesiącach spekulacji, Kuba Wojewódzki wreszcie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojego życia prywatnego. W odcinku programu „Kuba Wojewódzki” emitowanym w TVN, prezenter zaskoczył widzów podczas rozmowy z gośćmi, mówiąc wprost, że jest już po ślubie. Dowodem była obrączka, którą pokazał na wizji. To wyznanie wzbudziło ogromne emocje wśród fanów.

"Żona Wojewódzkiego" komentuje małżeństwo w mediach społecznościowych

Błyskawicznie okazało się, że rzekomą żoną Kuby Wojewódzkiego została Żaneta Rosińska - modelka i prezenterka pogody związana z „Dzień Dobry TVN”. Widzowie programu „Top Model” z pewnością pamiętają ją z wcześniejszych występów, a od 2022 roku pełni rolę pogodynki w śniadaniówce TVN.

Żaneta Rosińska nie milczała długo po wyznaniu męża. Na swoim profilu społecznościowym udostępniła zabawne filmiki komentujące ich relację. W jednym z nagrań napisała:

Obiecałam mężowi, że za każdym razem, gdy będę się mylić, to zasadzę drzewo.

W kolejnym dodała:

Pełnię dwie role w życiu mojego męża. Uspokajam, gdy się zdenerwuje i denerwuję, gdy jest spokojny.

Świąteczne wyznanie: „Moja rodzina też będzie”

W poście zapowiadającym wigilijny koncert „Rodzinne Kolędowanie” na antenie TVN, napisał:

24 grudnia zapraszam na Rodzinne Kolędowanie w TVN. Moja Rodzina też będzie.

Opis posta wywołał burzę komentarzy. Fani natychmiast zinterpretowali słowa prezentera jako bezpośrednie potwierdzenie, że Rosińska jest jego żoną. Pod postem pojawiła się również reakcja Żanety Rosińskiej, która skomentowała go serduszkiem - symbolicznym, ale wymownym gestem.

TVN łączy parę na ekranie – wspólny występ w Wigilię

Wigilia w TVN zapowiada się wyjątkowo. W świątecznym koncercie „Rodzinne Kolędowanie”, który zostanie wyemitowany 24 grudnia o godzinie 14:50, wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Joanna Kulig, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny oraz Piotr Kupicha.

Co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to fakt, że wśród gospodarzy programu znajdą się Żaneta Rosińska, Paulina Krupińska-Karpiel oraz Krzysztof Skórzyński.

Zobacz także: Izabela Małysz opublikowała wymowne zdjęcie przed świętami. Wszystko jasne