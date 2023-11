Małgorzata Kożuchowska od kilku lat zmaga się z poważną chorobą! Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" bardzo rzadko mówi publicznie o swoich prywatnych sprawach, ale teraz opowiedziała, jak walczy o zdrowie. Aktorka na łamach jednego z magazynów zdradziła, że kilka lat temu lekarze zdiagnozowali u niej chorobę Hashimoto. Małgorzata Kożuchowska nie ukrywa, że zanim dowiedziała się o swoich problemach z tarczycą, była często hejtowana za swój wygląd!

Małgorzata Kożuchowska dołączyła ostatnio do grona gwiazd, które głośno przyznały, że zmagają się z chorobą tarczycy. Wcześniej o problemach ze zdrowiem mówiły m.in. Julia Wieniawa, Kayah, Karolina Szostak czy Anna Kalczyńska. Teraz również Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o swojej chorobie. Jak wyglądało jej życie, zanim dowiedziała się o Hashimoto?

Od lat zmagam się z chorobą Hashimoto, biorę leki, muszę bardzo uważać na to, co jem. Przed diagnozą byłam wiecznie osłabiona, przemęczona i przeziębiona. Odporność zerowa- - aktorka wspomina w felietonie opublikowanych na łamach magazynu Forbes. Byłam wyczerpana, napuchnięta, czułam, że we wszystkim wyglądam słabo. Ostatnią rzeczą, na jaką miałam ochotę, to pokazywać się tak światu. Jeszcze dziś, kiedy przypadkiem trafię na odcinki „rodzinki.pl” z tego okresu widzę „księżyc w pełni”. Zresztą pamiętam pojawiające się w internecie komentarze w rodzaju: „czy ja muszę wciąż patrzeć na tę twoją opuchniętą gębę”- dodała.