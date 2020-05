To już prawie pewne! Fryzjerzy wrócą już do pracy. To jednak nie koniec zmian w trzecim etapie odmrażania gospodarki! 

Minister zdrowia w najnowszym wywiadzie potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne dotyczące wprowadzania kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Łukasz Szumowski rozmowie z Radiem Zet przyznał, że fryzjerzy i kosmetyczki najprawdopodobniej już w najbliższy poniedziałek, czyli 18 maja, będą mogli wrócić do pracy!

Nastąpi to z dużym prawdopodobieństwem. Trudno mi wyskakiwać przed szereg i to, co komunikujemy wspólnie na konferencjach z panem premierem w KPRM, ogłaszać wcześniej samemu- Łukasz Szumowski zdradził w Radio Zet.