Na początku swojej działalności artystycznej raczej ciężko było powiedzieć o Dodzie jako trendsetterce. Co prawda dla pewnej grupy docelowej Doda kimś właśnie takim była, ale raczej w niezbyt pochlebnych kontekście. Od jakiegoś czasu trzeba przyznać, że Dorota Rabczewska wypracowała swój niepowtarzalny styl i co jakiś czas zaskakuje nas nowinkami prosto z najlepszych wybiegów. Z różowych tandentych wdzianek przerzuciła się na wysokiej jakości, drogie i oryginalne ubrania.

Ponieważ drugiej tak barwnej postaci w polskim showbiznesie trudno jest szukać, Doda nagminnie jest oskarżana o kopiowanie stylu najpopularniejszej i obecnie najbardziej zaskakującej gwiazdy popu - czyli Lady Gagi.

Rabczewska postanowiła zatem odpowiedzieć na zarzuty wklejając na swój profil na Facebooku zdjęcie na którym widać, że pierwsza postawiła na ciemne odrosty. Piosenkarka udzieliła także lekcji wszystkim zainteresowanym skąd biorą się jej inspiracje.

-Poza tym,że kocham muzę jestem też wielką pasjonatką mody.załamują mnie ignoranci,piastujący zdawać by się mogło "opiniotwórcze" stanowiska,którzy ośmielają się wypowiadać na temat trendów, swoją wiedze opierając jedynie na zdjęciach zagranicznej gwiazdy,jak małolaty w Bravo girl:)zatem widzę i grzmię.udzielę im... małej lekcji mody,która pozwoli im następnym razem odkryć ich brak wiedzy w mniej oczywisty sposób. - napisała Doda na swoim profilu (pisownia oryginalna)

Każda jedna osoba, która jednak cokolwiek zna się na modzie wie, że modę i trendy lansują projektanci. Są jednak osoby w showbiznesie, które mimo iż nie zajmują się zawodowo modą to za sprawą swojej popularności i oryginalności dodają do świata mody również coś od siebie i to właśnie od nich designerzy czerpią inspirację.

- jeżeli jeszcze raz zobaczycie u gwiazdy światowego formatu coś nowego, a następnie to samo u mnie i u setki innych pasjonatek mody to znaczy tylko tyle,że INSPIRUJEMY się modą,która po to jest .ślady twórczości projektantów możemy zobaczyć u wielu artystek co nie znaczy,że jedna od drugiej ściąga,tylko,że śledzą tr...endy ale nie poprzez analizowanie garderoby koleżanek z branży tylko wybiegów mody!! to tam własnie,w pierwszej kolejnosci rodzą się nowosci! - czytamy w lekcji numer dwa zaserwowanej przez wokalistkę (pisownia oryginalna)

Z drugiej strony nikt z wyjątkiem Doroty właśnie nie odważył się na czarne odrosty i inne trafione inspiracje, które sprawiły, że pisały o niej wszystkie media. A z pewnością niejedna polska celebrytka chciałaby zabłysnąć tak jak Doda. Choć być może czasami pomysły Rabczewskiej są łudząco podobne do Lady Gagi, trzeba wziąć pod uwagę, że moda też ma swoje ograniczenia. Bo co byśmy powiedzieli gdyby Doda wyskoczyła na scenę w bluzce z żabotem i dzwonach?

- mam nadzieję,że moja " łopatologia" pomoże zrozumieć tak niesamowity i złożony temat jakim jest moda i zarazi Was moją pasją.Reasumując ,zamiast ślęczęć na forum gagi ...kupcie sobie Vouga:)kiss:* - oto trzecia i ostatnia lekcja Rabczewskiej (pisownia oryginalna)

Czy rzeczywiście w Vogue'u znajdziemy inspiracje do tego, żeby ubrać się w sukienkę z mięsa raczej to wątpliwe. Ale z pewnością obserwacja najnowszych trendów ograniczny możliwości modowych pomyłek, które zdarzają się zarówno i Lady Gadze i Dodzie.

