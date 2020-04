Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, jednak w dalszym ciągu cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i na ten moment każdy zastanawia się, czy można w ogóle w tym roku planować urlop. Znany wirusolog prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z "Fakt24" poinformował o dacie, która będzie kluczowa podczas walki z koronawirusem. Od tego zależy czy wybierzemy się na zagraniczne wakacje i będziemy mogli korzystać z wielu atrakcji.

W dalszym ciągu obowiązuje nas szereg restrykcji, które nałożył polski rząd w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań. Już od kilku tygodni zamknięte są lokale usługowe i gastronomiczne, placówki oświatowe i kulturalne oraz miejsca rozrywki. Połączenia zagraniczne w dalszym ciągu nie zostały wznowione, a galerie handlowe wciąż są nieczynne. Kiedy możemy się spodziewać, że w końcu udamy się na większe zakupy do centrum handlowego czy zjemy obiad w restauracji? I najważniejsze pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków - czy w tym roku można w ogóle zaplanować urlop?

Znany wirusolog prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z "Fakt24" poinformował, że wszystko zacznie się wyjaśniać po 5 dniach od osiągnięcia szczytu zachorowań.

W dalszej części rozmowy z "Fakt24" profesor wyjaśnił, że niestety nie poznamy konkretnych dat dotyczących luzowania obostrzeń. Wszystko zależy od dynamiki sytuacji.

Rząd wprowadzi je wtedy, kiedy będzie można sobie na to pozwolić. Zdecyduje o tym sytuacja. Trwa dyskusja, co jest ważniejsze, epidemiologia, czy gospodarka. Ważne jest, żeby te dwa elementy zrównoważyć, aby osiągnąć to, co nazywamy w teorii gier minimaxem, czyli maksimum korzyści przy minimum strat - wyjaśnił profesor w rozmowie z Fakt24