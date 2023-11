Zespół T.Love postanowił zawiesić działalność. O powodach opowiedział w niedzielnym programie Dzień Dobry TVN lider grupy Muniek Staszczyk. Dlaczego po 35 latach zdecydowali się rozstać?

Muniek Staszczyk był gościem weekendowego wydania DDTVN. Już na początku prowadzący - Magda Mołek i Marcin Meller zaczęli wypytywać go o decyzję o zawieszeniu działalności.

Zawiesić, to nie znaczy rozwiązać. 35 lat to mega-męczący tryb. To moja decyzja i koledzy wiedzą o tym od 1.5 roku - tłumaczył Muniek.