Tego nie zobaczycie w filmie! 20 rzeczy, których nie wiedzieliście o "Titanicu"

Polsat znów przypomina dziś jeden z kinowych hitów wszech czasów - film „Titanic”! Choć od premiery dzieła Jamesa Camerona minęły już niemal 23 lata, tragiczna historia miłości Jacka i Rose z najbardziej pamiętną katastrofą statku pasażerskiego w tle, ciągle wzrusza kolejnych widzów. Zatonięcie „Titanica” i sam statek, który miał być niezatapialny a legł na dnie po spotkaniu z górą lodową podczas pierwszego rejsu, ciągle rozbudza wyobraźnię. Brytyjski „The Telegraph” przygotował zestawienie niezwykłych faktów na temat tej jednostki.

Tego pewnie nie wiedzieliście...

1. Pierwszymi ofiarami śmiertelnymi "Titanica" było dwóch pracowników stoczni, pracujących przy budowie tego giganta. Rannych przy budowie zostało 246 osób.

2. W chwili wodowania w 1911 roku „Titanic” był największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Z czterech charakterystycznych kominów ostatni był... atrapą.

3. Na „Titanicu” zamontowano cztery windy, z czego trzy służyły pierwszej klasie. Była to wówczas totalna nowość na statkach.

4. „Titanic” zużywał dziennie 600 ton węgla, który trafiał do kotłów dzięki ręcznej pracy 176 pracowników. Każdej doby rejsu do morza trafiało niemal 100 ton popiołu!

5. Dla pasażerów pierwszej klasy na czas rejsu przygotowano 20 tys. butelek piwa, 1.5 tys. butelek wina i 8 tysięcy cygar!

6. By zwodować statek na rzece Lagan potrzebne były 22 tony mydła i łoju, po których ześlizgnął się do wody.

7. Na pokładzie było 27 par w podróży poślubnej.

8. Pasażerowie pierwszej klasy na czas rejsu dostali książkę z 352 utworami muzycznymi do wyboru. Orkiestra na statku musiała znać każdy z nich i zagrać go na życzenie.

9. Najbogatszym pasażerem „Titanica” był John Jacob Astor IV, którego majątek w przeliczeniu na dzisiejsze warunki szacuje się na ok. 2 mld dolarów. Według jednego z przekazów, gdy statek uderzył w górę lodową miał powiedzieć do kelnera: „Prosiłem o lód, ale to jest przesada”.

10. Ostatnia kolacja wydana w pierwszej klasie składała się z 11 dań!

11. Pomiędzy dostrzeżeniem góry lodowej a uderzeniem w nią minęło zaledwie 37 sekund.

12. Górę lodową pierwszy zauważył marynarz Frederick Fleet. W 100-lecie zatonięcia statku jacyś żartownisie położyli na jego grobie okulary z napisem: „Sorry, sto lat za późno”.

13. Orkiestra po uderzeniu w górę lodową grała jeszcze przez 2 godziny i 5 minut.

14. Wśród uratowanych po katastrofie były dwa psy (z dziewięciu na pokładzie) - pomeranian i pekińczyk.

15. Według „The Telegraph” choć temperatura pozwalała przetrwać w wodzie ledwie 15 minut, piekarz z „Titanica” Charles Joughin spędził w niej około dwóch godzin. Został uratowany, a jego organizm miał być wyziębiony w niewielkim stopniu. Jak sam mówił, nie czuł zimna z powodu dużej ilości whiskey, którą w siebie wlał.

16. Ostatnie słowa kapitana, Edwarda Smitha do marynarzy brzmiały w tłumaczeniu: „Cóż, chłopcy, spełniliście swój obowiązek i zrobiliście to dobrze. Nie proszę was o więcej. Zwalniam was z obowiązków. Znacie prawa morza. Teraz każdy odpowiada za siebie. Niech Bóg was błogosławi.”

17. Wielu posiadaczy biletów na dziewiczy rejs nie wsiadło ostatecznie na „Titanica”. Był wśród nich Alfred Gwynne Vanderbilt, który zmarł 3 lata później w… katastrofie RMS „Lusitania”.

18. Choć w katastrofie „Titanica” zginęło ponad 1500 osób, znaleziono jedynie 306 ciał.

19. Katastrofa „Titanica” jest najbardziej znaną katastrofą morską w historii, jednak największa rozegrała się na Bałtyku, blisko Łeby. W zatopionym przez radzieckie torpedy niemieckim statku pasażerskim „Wilhelm Gustloff” zginęło według różnych szacunków od 7 do 10 tys. osób. Do tragedii doszło 30 stycznia 1945 roku.

20. Millvina Dean była najdłużej żyjącą osobą uratowaną z "Titanica". Zmarła 31 maja 2009 roku, w wieku 97 lat.

