Tiktokerka Marchewa92 przeszła metamorfozę. Zrzuciła prawie 25 kg
Marchewa92, znana w sieci jako królowa promocji, która potrafi przygotować obiady dla czterech osób za niecałe 15 zł, znowu zaskoczyła internautów. Tym razem jednak nie pomysłem na jedzenie, ale swoim odmienionym wyglądem. Pochwaliła się, że w pięć miesięcy schudła niemal 25 kg.
Marchewa92, która zdobyła popularność na Tiktoku, zaskoczyła wszystkich swoimi nowymi zdjęciami. Odmieniona, nie ukrywa, że czuje się o wiele lepiej w swojej skórze. Pod jej nowymi wpisami rozgorzała jednak dyskusja.
Marchewa92 przeszła metamorfozę
Marchewa92 gotowała obiady dla czterech osób za 15 zł. Na wyszukiwaniu promocji, tanich zakupach i przygotowywaniu posiłków dla rodziny zdobyła dużą popularność w sieci. Na nowych zdjęciach jednak trudno ją rozpoznać. W przeciągu ostatnich pięciu miesięcy przeszła olbrzymią metamorfozę:
Kiedyś 5 miesięcy temu, a obecnie. Zupełnie inna twarz i nie trzeba medycyny estetycznej! Rysy się wyrzeźbiły. Ja się teraz sobie bardzo podobam! Dwie różne osoby!
Internauci nie szczędzili jej komplementów:
Widać że dużo schudłaś... Wyglądasz kwitnąco
Sympatycznej osobie jak Ty w każdej wersji jest ładnie ,zawsze uśmiech na twarzy i super pomysły
Marchewa92 przyznała, że w pięć miesięcy udało jej się zrzucić 24,8 kg.
Jak schudła Marchewa92?
Marchewa92 przyznała też, że stosuje popularne leki na cukrzycę, na które w ostatnich latach panuje duża moda wśród celebrytek. Wielu internautów było zawiedzionych, że zdecydowała się na ten sposób:
A co się stanie jak odstawisz ten lek?
Oj Marchewa, tym razem to mnie zasmuciłaś. Nic w tym dobrego ani zdrowego, ja schudłam prawie 30kg zmieniając życiowe nie tylko żywieniowe nawyki, jak takiej życiowej porażce jak ja się udało, to może się udać każdemu, bez dróg na skróty. Mam nadzieję że po latach efekty uboczne Cię nie dopadną, ale odstaw to dziadostwo
Przynajmniej jesteś szczera, bo większość udaje, że to dieta cud.
W ostatnich miesiącach duże poruszenie wywołuje przemiana Mamy na obrotach. Influencerka jednak wybrała inną drogę i skupiła się na aktywności fizycznej i zdrowej diecie. A procesem walki o wymarzoną sylwetkę i zdrowie na bieżąco dzieli się w mediach społecznościowych.
