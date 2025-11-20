Marchewa92, która zdobyła popularność na Tiktoku, zaskoczyła wszystkich swoimi nowymi zdjęciami. Odmieniona, nie ukrywa, że czuje się o wiele lepiej w swojej skórze. Pod jej nowymi wpisami rozgorzała jednak dyskusja.

Marchewa92 przeszła metamorfozę

Marchewa92 gotowała obiady dla czterech osób za 15 zł. Na wyszukiwaniu promocji, tanich zakupach i przygotowywaniu posiłków dla rodziny zdobyła dużą popularność w sieci. Na nowych zdjęciach jednak trudno ją rozpoznać. W przeciągu ostatnich pięciu miesięcy przeszła olbrzymią metamorfozę:

Kiedyś 5 miesięcy temu, a obecnie. Zupełnie inna twarz i nie trzeba medycyny estetycznej! Rysy się wyrzeźbiły. Ja się teraz sobie bardzo podobam! Dwie różne osoby! pisała porównując swoje dwa zdjęcia sprzed i po.

Internauci nie szczędzili jej komplementów:

Widać że dużo schudłaś... Wyglądasz kwitnąco

Sympatycznej osobie jak Ty w każdej wersji jest ładnie ,zawsze uśmiech na twarzy i super pomysły

Marchewa92 przyznała, że w pięć miesięcy udało jej się zrzucić 24,8 kg.

Jak schudła Marchewa92?

Marchewa92 przyznała też, że stosuje popularne leki na cukrzycę, na które w ostatnich latach panuje duża moda wśród celebrytek. Wielu internautów było zawiedzionych, że zdecydowała się na ten sposób:

A co się stanie jak odstawisz ten lek?

Oj Marchewa, tym razem to mnie zasmuciłaś. Nic w tym dobrego ani zdrowego, ja schudłam prawie 30kg zmieniając życiowe nie tylko żywieniowe nawyki, jak takiej życiowej porażce jak ja się udało, to może się udać każdemu, bez dróg na skróty. Mam nadzieję że po latach efekty uboczne Cię nie dopadną, ale odstaw to dziadostwo

Przynajmniej jesteś szczera, bo większość udaje, że to dieta cud.

W ostatnich miesiącach duże poruszenie wywołuje przemiana Mamy na obrotach. Influencerka jednak wybrała inną drogę i skupiła się na aktywności fizycznej i zdrowej diecie. A procesem walki o wymarzoną sylwetkę i zdrowie na bieżąco dzieli się w mediach społecznościowych.

Zobacz także: