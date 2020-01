Think pink! Joanna Przetakiewicz w bomberce od Balenciagi. Cena? Przyprawia o zawrót głowy!

Joanna Przetakiewicz to jedna z największych ikon stylu w Polsce. Gwiazda nie boi się eksperymentować z modą i uwielbia wyróżniać się z tłumu. Tak też było i tym razem! Przetakiewicz w ostatni weekend była gościem w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie zaprezentowała swoją hitową stylizację z oversizową bomberką w kolorze fluorescencyjnego różu w roli głównej. Model, na który zdecydowała się Przetakiewicz, to projekt Balenciagi - kosztuje około 9 tysięcy złotych.

Joanna Przetakiewicz połączyła różową bomberkę ze szpilkami w tym samym kolorze - to również Balenciaga. Połączenie dwóch mocnych kolorów - czerni i fluorescencyjnego różu - to zdecydowanie odważny miks. W przypadku Przetakiewicz sprawdził się idealnie. Sami zobaczcie!

Joanna Przetakiewicz nie boi się mocnych kolorów - za to wielki plus!

Jak oceniacie różowy look Joanny Przetakiewicz? My jesteśmy zachwyceni szczególnie oversizowym krojem kurtki oraz oczywiście kolorem. Różowy miks od Balenciagi - kurtka i szpilki - to strzał w dziesiątkę.

Think pink! - to motyw przewodni ostatniej stylizacji Joanny Przetakiewicz.