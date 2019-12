"The Voice Senior" wciąż jest hitem TVP? Wyniki oglądalności mówią wszystko!

Pierwsza edycja "The Voice Senior" jest hitem czy klapą zimowej ramówki TVP? Wyniki oglądalności mówią wszystko! Nowe muzyczne talent show ruszyło zaledwie kilka tygodni temu. Pierwszy odcinek programu został wyemitowany dokładnie 7 grudnia. Teraz, 28 grudnia odbędzie się wielki finał "The Voice Senior"! Zanim jednak poznamy zwycięzcę pierwszej edycji show zobaczcie, ile osób ogląda program z udziałem utalentowanych seniorów!

Oglądalność "The Voice Senior"

Po pierwszym odcinku "The Voice Senior" prezes TVP pochwalił się, że muzyczne talent show przyciągnęło... 4 mln widzów! Czy kolejne odcinki również były hitem zimowej ramówki stacji? Według portalu wirtualnemedia.pl po trzech tygodniach emisji show przyciągało średnio 2,81 mln osób. Telewizyjna Jedynka w czasie nadawania show jest liderem na rynku telewizyjnym! Portal wirtualnemedia.pl przypomina, że dziesiątą edycję "The Voice Poland" emitowaną w sobotnie wieczory jesienią br. oglądało średnio 1,83 mln widzów- oznacza to, że "The Voice Senior" ogląda o 980 tysięcy osób więcej!

Wy również oglądacie "The Voice Senior"? Żałujecie, że już 28 grudnia Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni, finałowy odcinek show? Przypominamy, że o zwycięstwo będą walczyć: Kazimierz Kiljan, Władysław Jarecki, Janusz Sztyber, Jadwiga Kocik, Mieczysław Pernach, Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Siostry Szydłowskie, Waldemar Wiśniewski. Kto Waszym zdaniem wygra pierwszą edycję show?

The Voice Senior ogląda średnio 2,81 mln widzów.

Show przyciąga więcej widzów niż "The Voice of Poland".