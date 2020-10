"The Voice of Poland": Podwójna kradzież po występie! Górniak porównała uczestnika do Zauchy i Wodeckiego

W "The Voice of Poland" już po raz 11. wyłoniony zostanie najlepszy głos w Polsce. Uczestnicy śpiewają na najwyższym poziomie. Ale to bitwa Michała Bobera i Michała Matuszewskiego szczególnie zachwyciła jury. Po wyborze Urszuli Dudziak, dwoje innych jurorów zgłosiło tzw. "kradzież" uczestnika. Edyta Górniak we wzruszajacych słowach mówiła:

Straciliśmy pana Zauchę, straciliśmy Pana Wodeckiego, potrzebujemy takich głosów jak Ty

Zobaczcie, o kim mówiła i jak brzmiała ta niezapomniana muzyczna bitwa!

"The Voice of Poland": Michał Bober przechodzi do drużyny "Tomsona i Barona"

Michał Bober i Michał Matuszewski zmierzyli się w dzisiejszej bitwie w "The Voice of Poland" w piosence "Bądź moim natchnieniem" Andrzeja Zauchy. Ich wykonanie było tak dobre, że Urszula Dudziak nie była w stanie wybrać lepszego. Ostatecznie o wygraną w jej drużynie będzie walczył Michał Matuszewski. Jednak dla Michała Bobera to również nie jest koniec przygody w programie! Edyta Górniak oraz Tomson i Baron zgłosili tzw. "kradzież uczestnika"!

Ja mam wspaniałych uczestników i jak mnie wybierzesz będę musiała kogoś stracić. Straciliśmy pana Zauchę, straciliśmy Pana Wodeckiego, potrzebujemy takich głosów jak Ty - mówiła Edyta Górniak

Tomson i Baron również chcieli go zwerbować, mimo tego, że chwilę wcześniej na ich krześle usiadła Weronika Szymańska:

Michale, my jesteśmy prawdę mówiąc w podobnej sytuacją jak Edyta ale chwil temu skradliśmy Weronikę. Tak samo jak ciebie Michał chcemy skraść. Kolejność jest niestety losowa ale jak wybierzesz nas usiądziesz na naszym fotelu o co prosimy i do czego zapraszamy, bo takiej kultury muzycznej dziś szukać próżno - powiedzieli Tomson i Baron

Tym samym Michał wybrał Tomsona i Barona, wiec według zasad Weronika, która została "skradziona" chwilę wcześniej musiała pożegnać się z programem.

Zobaczcie występ, który sprawił, że "kradzież" zgłosili Edyta Górniak oraz Tomson i Baron

