Magda Ćwiertnia rozbiła bank w "The Voice of Poland"! Walczyli o nią wszyscy jurorzy. Zobaczymy ją w finale? "Petarda" komentują internauci

Magda Ćwiertnia oczarowała swoim głosem w "The Voice of Poland"! W najnowszej odsłonie muzycznego talent-show piękna uczestniczka sprawiła, że odwrócili się wszyscy jurorzy. Michał Szpak, Edyta Górniak, Urszula Dudziak oraz Tomson i Baron chcieli, żeby Magda trafiła do ich drużyny. Czy to właśnie ona dojdzie aż do finału? Posłuchajcie jej głosu!

Zachwycający występ w "The Voice of Poland"

Magda Ćwiertnia podczas "Przesłuchań w ciemno" zaśpiewała jeden z największych hitów Ariany Grande "One last time". Jako pierwsi, już po pierwszych kilku sekundach występu uczestniczki, odwrócili się Tomson i Baron. Chwilę później odwróciła się również Urszula Dudziak, a pod koniec utworu dołączyli do nich Michał Szpak i Edyta Górniak. Co ciekawe, Magda Ćwiertnia mogła wybierać jedynie spośród Edyty Górniak i Tomsona oraz Barona. Michał Szpak i Urszula Dudziak zostali bowiem "zablokowani".

Głos Magdy Ćwiertni oczarował nie tylko jurorów, ale i widzów! Internauci na profilu "The Voice of Poland" na Instagramie bardzo pozytywnie komentują występ uczestniczki show.

Posłuchajcie, jak zaśpiewała Magda Ćwiertnia! Myślicie, że zobaczymy ją w finale "The Voice of Poland"?

Magda Ćwiertnia ostatecznie trafiła do drużyny Edyty Górniak.

Magda Ćwiertnia zachwyciła w "The Voice of Poland".

Magda trafiła do grupy Edyty Górniak.