"The Voice of Poland": Edyta Górniak pożegnała faworytkę ze swojej drużyny. Odejście Anny Serafińskiej wywołało w sieci burzę

W ostatnim odcinku „The Voice of Poland” decyzją Edyty Górniak z jej drużyny odpadła Anna Serafińska. Ta sytuacja zaskoczyła pozostałych trenerów, którzy nie ukrywali zaskoczenia, bo występ tej uczestniczki zyskał same pozytywne komentarze. Anna Serafińska była uważana na faworytkę w drużynie Edyty Górniak. Po jej odejściu w komentarzach pojawiło się mnóstwo krytycznych słów od fanów „The Voice”, którzy kibicowali Annie!

Edyta Górniak pożegnała faworytkę ze swojej drużyny. Odejście Anny Serafińskiej wywołało w sieci burzę

Anna Serafińska w "The Voice of Poland" niesamowicie zaśpiewała utwór Kasi Kowalskiej "Jak rzecz". Pod wrażeniem tego występu byli wszyscy trenerzy, a widzowie programu już od jakiegoś czasu w komentarzach podkreślali, że to faworytka w drużynie gwiazdy, dlatego, kiedy usłyszeli, że Anna opuszcza program nie kryli zaskoczenia:

What?! - mówił zszokowany Michał Szpak.

Zdecydowanie zaskakująca decyzja Edyty, patrząc na opinie innych jurorów - dodał Adam Zdrójkowski.

Jestem mocno zaskoczony, ale dziękuję za wszystko co nam dałaś dzisiaj w programie - powiedział na koniecTomasz Kammel.

Nie mniej zaskoczeni decyzją Edyty Górniak są widzowie "The Voice of Poland". Pod adresem gwiazdy posypało się mnóstwo krytycznych komentarzy. Niektórzy wprost piszą, że artystka pozbyła się z drużyny najlepszego kobiecego wokalu:

Edyta Górniak pożegnała Anię - finalistkę!!! nie rozumiem dlaczego Anna Serafińska odpadła, to był najlepszy głos w zespole Edyty (sorry) Mam nadzieje ze Gorniavzka jest ostatni sezon jako trener, chyba traci sluch!!!! Eliminując Anie Serafinska Edyta zyskuje miano najgorszego trenera ever... brak słów Skandal!!! Co za żenada!😡😡😡 ostatni uczestnik cudowny.

Sądzicie, że decyzja Edyty Górniak jest słuszna?

