Trwają właśnie nagrania do kolejnej edycji "The Voice Of Poland". Produkcja zdecydowała się na wymianę prawie całego panelu trenerskiego. W roli debiutanta na czerwonym fotelu zobaczymy m.in Grzegorza Hyżego. Produkcja postanowiła dać mu szansę, gdyż liczy na to, że jako osoba, która sama zasłynęła dzięki udziale w talent show, będzie bardziej autentyczna.

Przed naszą kamerą rad postanowił udzielić mu jego przyjaciel, weteran programów rozrywkowych, Maciej Dowbor! Choć prezenter nigdy nie oceniał, wie jaka to presja pracować z młodymi ludźmi, którzy marzą o karierze. Co powiedział? Posłuchajcie koniecznie!

Trenerzy 9. edycji "The Voice Of Poland"

Grzesiek wystąpił w 3. edycji "X Factor", w której zajął 2. miejsce