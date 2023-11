Powstanie jedenasta edycja "The Voice of Poland"? Od kilku tygodni widzowie Telwizyjnej Dwójki mogą oglądać zmagania uczestników jubileuszowej, dziesiątej odsłony muzycznego talent show. Tym razem początkujących wokalistów oceniają Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Margaret i Kamil Bednarek, którzy debiutują w roli jurorów. W ostatnich odcinkach programu zakończyły się przesłuchania w ciemno i rozpoczęły się pierwsze "bitwy"- oznacza to, że za kilka tygodni odbędzie się finał "The Voice of Poland". Teraz fani hitu TVP z pewnością zastanawiają się, czy powstanie kolejna odsłona show...

Reklama

Będzie kolejna edycja "The Voice of Poland"!

Okazuje się, że władze TVP ponoć już podjęły decyzję dotyczącą kolejnej edycji "The Voice of Poland"! Jak donosi portal wirtualnemedia.pl powstanie jedenasta odsłona muzycznego show, które zostanie wyemitowane jesienią 2020 roku! Kto w nowej edycji "The Voice of Poland" będzie oceniał uczestników programu? Czy w roli jurorów znów zobaczymy Margaret, Michała Szpaka, Kamila Bednarka oraz Tomsona i Barona? Tego wciąż nie wiadomo. Wiadomo jednak, że zanim powstanie nowy sezon "VoP" widzowie zobaczą pierwszy sezon "The Voice Senior" oraz kolejną edycję "The Voice Kids".

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, program z udziałem seniorów zostanie wyemitowany po zakończeniu "The Voice of Poland 10"- show prowadzone przez Martę Manowską ma ruszyć 7 grudnia br. Co ciekawe, "The Voice Senior" również będzie kontynuowane i już za rok powstanie druga edycja show.

Oglądacie "The Voice of Poland"?

Zobacz także: "Co ty tutaj robisz?!" Michał Szpak był w szoku, gdy zobaczył bardzo bliską mu osobę w "The Voice"!

Powstanie 11. edycja "The Voice of Poland".

Show wróci na antenę TVP2 już za rok.