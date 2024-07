Reklama

Szukasz makijażowych inspiracji na wieczorne wyjście? Zastanawiasz się, jak to robią gwiazdy, że wyglądają tak perfekcyjnie na czerwonym dywanie? Zobacz, co nasza ekspertka od gwiazd dziennikarka Party.pl , Joanna, dostała do testowania w boxie Bell! Podpowiemy, że to podstawowy gadżet, który ukryje niedoskonałości skóry oraz niepożądane świecenia. Inny kosmetyk, ukryty w boxie podkreśli zmysłowość i głębię spojrzenia podczas wieczornego wyjścia.

Zobacz: Marcelina Zawadzka zdradza tajniki produkcji Bell HYPOAllergenic

Do wykonania makijażu Joanna użyła kosmetyków z tajemniczego boxu Bell. Zobacz, jak się sprawdzają nowe produkty. Czy będzie to efekt „wow”? Obejrzyj nasze wideo!

