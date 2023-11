Reklama

Zastanawiałaś się kiedyś, jak wygląda produkcja kosmetyków, których używasz na co dzień? Teraz możesz to zobaczyć, bo na specjalne zaproszenie marki BELL byliśmy z Marceliną Zawadzką - ambasadorką kosmetyków Bell HYPOAllergenic - w fabryce!

My o kosmetykach chcemy wiedzieć wszystko! Więc zaproszenie do fabryki BELL było dla nas jak... wymarzony prezent

Z kamerą weszliśmy do tego niezwykłego miejsca, by zobaczyć jak powstają kosmetyki kolorowe, których ambasadorką jest Marcelina Zawadzka - modelka, gwiazda telewizyjna i oczywiście Miss Polonia 2011.



Kolekcja Bell HYPOAllergenic by Marcelina

Firma Bell od ponad 30 lat jest liderem wśród polskich producentów kosmetyków. Ich produkty są sprzedawane na rynku kilkudziesięciu krajów europejskich i azjatyckich takich jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Islandia, Pakistan, Estonia, Maroko, Iran i Republice Chińskiej.

By uczcić kolejny rok współpracy z Marceliną, firma Bell postanowiła wypuścić na rynek linię kosmetyków współtworzonych z ambasadorką sygnowanych jej imieniem. HYPOAllergenic By Marcelina to kolekcja matowych pomadek i lakierów do paznokci. Napigmentowane pomadki inspirowane są ważnymi dla niej miastami na całym świecie.

Idealnym połączeniem do matowych pomadek są nasycone kolorem lakiery do paznokci, które dzięki wysokiej ilości polimerów sprawiają, że produkt jest bardzo odporny na ścieranie, a ich trwałość jest godna podziwu (sprawdziłyśmy na sobie!)

Cała kolekcja jest mocno nasycona pięknymi (i naszym zdaniem bardzo zmysłowymi :) kolorami, obok których nie przejdziesz obojętnie.

Cena pomadki: 18,99 zł

Cena lakieru do paznokci: 9,99 zł

Koniecznie zobaczcie nasze wideo, bo podczas zwiedzania fabryki, spotkaliśmy samą Marcelinę!