Ostatnio dostałam do przetestowania smartfon Huawei P40 lite. W tym modelu interesowały mnie szczególnie dwie rzeczy – aparat fotograficzny oraz aplikacja AppGallery. Moja redakcyjna koleżanka testowała już wcześniej Huawei P40 lite i mówiła o nim w samym superlatywach. Czy mi również przypadł do gustu? Możecie być zaskoczeni!

Funkcje aparatu w Huawei P40 lite

Na wstępie muszę zaznaczyć, że nie jestem fanką swoich selfie. Zdecydowanie bardziej wolę fotografować rośliny, architekturę, bliskich mi ludzi oraz jak przystało na psią mamę, moją ukochaną suczkę Apkę :). Staram się zawsze, żeby robione przeze mnie zdjęcia nie były banalne, ale miały odrobinę artystycznego sznytu. Byłam ciekawa czy taki efekt uda mi się uzyskać z pomocą Huawei P40 lite. Na pierwszy ogień poszła funkcja SUPERMAKRO. Według obietnic producenta dzięki niej można zobaczyć każdy szczegół, nawet z odległości 4 cm. Wypróbowałam ją na moich kaktusach i zobaczcie sami, jak świetnie wyszło! Widać każdy detal, każdą najmniejszą igiełkę. Po prostu wow!

Archiwum prywatne

Postanowiłam od razu sprawdzić możliwości edycji zdjęć w smartfonie. Muszę przyznać, że jest naprawdę dużo różnych filtrów do wyboru – od tych delikatnych, po bardzo wyraziste. W przypadku fotografii kaktusów postawiłam na subtelne podkręcenie koloru, kontrastu i jasności fotografii. Może będę nieskromna, ale jestem zachwycona :).

Archiwum prywatne

Przy drugim zdjęciu, popuściłam wodze fantazji i zdecydowałam się na filtr, który zamienił fotografię mojego mieszkania w przepiękny rysunek! A to tylko jeden z artystycznych efektów, które oferuje Huawei P40 lite! Warto wspomnieć o tym, że w ramach edycji zdjęć można dodawać na fotografie naklejki i przeróżne kształty np. serduszka, dymki, ramki. Jest to spore ułatwienie dla osób, które robią własne grafiki do social mediów lub lubią tworzyć swoje własne historie.

Archiwum prywatne

Moim ulubionym tematem zdjęć jest oczywiście mój pies Apka. Niestety, nie jest łatwo zrobić jej jakąkolwiek fotkę, ponieważ zawsze bardzo się wierci i kręci. Na szczęście, Huawei P40 lite poradził sobie z moją niesforną modelką :). Smartfon został wyposażony w poczwórny aparat, który sam dostosowuje się do sytuacji. Dzięki temu zdjęcie jest nieporuszone, ostre, głębokie oraz udało mi się również uchwycić moment, w którym Apka naprawdę wygląda przesłodko. To będzie jedno z moich ulubionych zdjęć!

Huawei AppGallery

Archiwum prywatne

Kolejnym celem tego testowania było wypróbowanie możliwości AppGallery. Co to jest? To oficjalny sklep z aplikacjami dla urządzeń Huawei z systemem operacyjnym Android. Znajdują się tam takie aplikacje jak TIDAL, EmpikGo, Allegro, AutoMapa, Snapchat, Vod.pl i wiele, wiele innych. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie dla osób, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu oraz preferują porządek na ekranie smartfona. Ja również do nich należę!

Archiwum prywatne

Wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne dzięki 4-warstwowemu mechanizmowi ochrony. To bardzo ważne w obecnych czasach, gdy coraz częściej hakerzy próbują włamać się do telefonów. Kolejną zaletą Huawei AppGallery są promocję dostępne dla użytkowników aplikacji! O to kilka z nich:

kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro

bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go

6 miesięcy dostępu do TIDAL bezpłatnie

TOK FM - 3 miesiące dostępu do audiobooków na urządzeniach Huawei

bezpłatny, bezterminowy dostęp do AutoMapy dla najnowszych urządzeń Huawei

Aby skorzystać z prezentów, wystarczy pobrać wspomniane aplikacje ze sklepu Huawei AppGallery.

Jak ostatecznie oceniam smartfon Huawei P40 lite? Uważam, że jest to świetny telefon dla osób, które uwielbiają robić zdjęcia i pragną doskonałych ujęć. Huawei P40 lite jest szybki, ma duży wyświetlacz, na którym widać każdy szczegół. Jestem pewna, że spodoba się również fanom minimalistycznego designu i wyrafinowane stylu. Przyznaje, że po tym teście sama zaczęłam rozważać zmianę swojego telefonu na Huawei P40 lite, a o czymś to świadczy :).

Materiał powstał z udziałem marki Huawei