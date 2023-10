Reklama

Cześć! Nazywam się Zosia Gil – Wąsowicz i jestem wizażystką.

Nie ma lepszego sposobu na przedstawienie mojej pracy i jednocześnie uwiecznienie jej, jak po prostu - zrobienie dobrego zdjęcia! Pewnie wydaje wam się, że każda wizażystka wykonuje zdjęcia profesjonalnym aparatem. Otóż nie! Najczęściej robimy to tak jak wszyscy, przy użyciu smartfona. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego twoje zdjęcia różnią się od tych na Instagramie, to ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Postanowiłam podpowiedzieć i zdradzić wam kilka swoich trików na wykonanie fotografii makijażu oraz kosmetycznego flat lay. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tymi trikami, chwycicie za swoje telefony i stworzycie mnóstwo wspaniałych zdjęć na Instagram.

Selfie z Huawei P40 Lite

Zacznę od selfie, ponieważ nie ma co się oszukiwać - pstrykamy je najczęściej i nie zawsze znajdzie się ktoś chętny, do zrobienia nam pięknego portretu. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a nasze zdjęcia będą wyglądały, jakby wykonywał je zawodowiec. Ważne, żeby być jak najbliżej światła dziennego, które oczywiście musi padać na całą buzię. Jeżeli ustawimy się pod złym kątem, to stanie się coś, co zauważyłam na większości selfie – połowa twarzy znajdzie się w cieniu. Nie wygląda to atrakcyjnie, a dodatkowo postarza nas i podkreśla wszystkie niedoskonałości. Wtedy nawet najlepszy podkład i puder będzie wyglądał źle. Jeżeli nie mam światła dziennego, wtedy najczęściej używam np. ringa do zdjęć - oświetla on równomiernie całą twarz. Pamiętajcie: im bliżej jesteście w stosunku do światła, tym bardziej jesteśmy naświetlone. Doradzam tu umiar, bo łatwo o prześwietlenie! Wtedy wyglądamy, jakby nasza twarz była białą plamą.

Oprócz światła kluczowy dla dobrych zdjęć jest telefon - ja testowałam Huawei P40 Lite. Ma on aż cztery obiektywy, dlatego mówi się o nim, że to smartfon fotograficzny. Jak się sprawdził?

Zdradzę wam jeden sekret (tylko nie mówcie nikomu ;). Do selfie używam opcji wygładzenia twarzy. Nie za dużo, zwykle jest to mniej niż połowa w 10 stopniowej skali. A tu niespodzianka - ten smartfon właśnie ma taką opcję i bardzo intuicyjnie się jej używa.

Dodatkowo Huawei P40 Lite ma jeszcze jedną świetną rzecz, której nie znajdziecie w żadnym innym smartfonie! Mogę wybrać karnację w 8 odcieniach, od ciepłych do chłodnych i od jasnych do ciemnych – coś wspaniałego! Najbardziej podoba mi się to, że na zdjęciach zrobionych przez Huawei, wychodzę dokładnie tak, jak chcę. Ale to nie wszystko, bo znajdziecie w nim jeszcze więcej przydatnych zastosowań!

Funkcja Supermacro w Huawei P40 Lite

Pięknie wykonałaś makijaż oka, jednak zdjęcie portretowe tego nie oddaje? Tutaj świetnie sprawdzi się bliskie ujęcie, czyli macro. Pamiętajcie, że jeżeli wykonujecie bardzo bliskie zdjęcia, to dobrze żeby makijaż był mocniejszy, ponieważ fotografia i światło zawsze zabierają odrobinę intensywności. Im ciemniejszy makijaż, tym lepiej uchwycimy go na zdjęciu. Huawei P40 lite posiada funkcję SUPERMAKRO, dzięki której zobaczymy każdy szczegół w dobrej jakości, nawet z odległość 4 cm! Sfotografujesz w ten sposób najdrobniejsze detale i tekstury.

Flat lay Huawei P40 Lite

Zdjęcia flat lay, mówiąc najprościej, to fotografowanie z lotu ptaka. Łatwo można się domyślić, że chodzi o to, by kadrować od góry. Kluczem do dobrego zdjęcia jest to, by mieć bohatera. Co to znaczy? Wybieram przedmiot, w moim przypadku jest to cień do powiek, i to na nim skupiam uwagę. Chcę, aby moi odbiorcy też się na nim zatrzymali. Ważną kwestią jest również tło i dodatki - zachowajcie tu jednak umiar. Nie trzeba eksponować wszystkich skarbów, jakie mamy w domu ;). Dawkujcie je na zdjęciu. To tak jak z dobrym makijażem, lepiej dokładać kolory stopniowo. Ja często wykorzystuję sprytny trik, który ma Huawei P40 Lite, czyli obiektyw szerokokątny. Dzięki niemu zyskuję kilka różnych zdjęć, mogę kadrować i przybliżać produkty bez utraty detali. Widać wszystko szczegółowo, co zawsze wydawało mi się nieuchwytne.

To bardzo przydatna funkcja i daje dużo możliwości. Nigdy wcześniej nie robiłam zdjęć bliskich w tak dobrej jakości. Huawei P40 Lite daje obraz o wyjątkowym nasyceniu, w końcu nie muszę męczyć się z kolorowaniem fotografii, bo tu głębia barw jest fantastyczna. Z pewnością urzeknie was także wyjątkowy design tego telefonu - tylko spójrzcie. To gadżet nie tylko dla miłośniczek jednorożców ;).

Filmy poklatkowe z Huawei P40 Lite

Jeżeli czujecie, że chcecie iść o poziom wyżej i zdjęcia to dla was za mało, proponuję wam film poklatkowy. Robi furorę i wy też możecie, takie mieć! Za pomocą tego trybu, można nagrywać w przyspieszonym tempie. Efekt? Długie nagranie będzie krótkim filmem. W ten sposób można obserwować ruchy chmur, rozwijające się kwiaty oraz pędzące miasto. Przed rozpoczęciem nagrywania ważne jest, aby sprawdzić ostrość oraz upewnić się, że telefon jest stabilny. Ja wykorzystałam funkcję filmu poklatkowego do ułożenia kompozycji, czyli flat lay. Myślę, że taki krótki film poklatkowy wniesie coś ciekawego na wasze konta Instagramowe, bo to po prostu daje bardzo fajny efekt.

Na koniec jeszcze jedno - bateria, czyli mój koszmar od lat. Większość smartfonów zawsze zawodzi - naładowane bajerami tracą po kilku godzinach moc. Tu dużym plusem i wyróżnieniem dla Huawei P40 Lite jest to, że mogę wykonywać dłuższe filmy bez obaw, że bateria szybko się rozładuje, a nagranie zajmie zbyt dużo miejsca w pamięci. Ten telefon jest nie tylko piękny i nowoczesny, ale ma też dobrą cenę (999 zł) i jest przede wszystkim niezawodny!

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.