Teresa Lipowska udzieliła bardzo poruszającego wywiadu w nowym wydaniu magazynu "Party". Opowiedziała m.in. o tym, jak wygląda jej życie po stracie ukochanego męża, a także bliskich przyjaciół. Niedawno odszedł jej kolega z planu "M jak miłość", Witold Pyrkosz, z którym pracowała 17 lat. To skłoniło wielką aktorkę do refleksji na temat śmierci.

Teresa Lipowska wciąż sporo pracuje i jest bardzo aktywna. Nie lubi bezczynności, każdy dzień w kalendarzu ma zapełniony. Bardzo dba o swoje zdrowie, ale wszystko przyjmuje z pokorą:

Party: A chce się pani jeszcze pracować?

Lipowska: Oczywiście, bez planów w kalendarzu nie byłabym w stanie żyć. Mam zapisany każdy dzień, ciągle coś się dzieje. W lipcu wyjeżdżam do Augustowa do sanatorium. Jeżdżę tam od dwóch lat, żeby ratować swoje stawy borowiną. W lutym zaś wybiorę się do Buska zażyć kąpieli siarkowych. Dzięki temu potem przez parę miesięcy lepiej się czuję. Przyjmuję jednak z pokorą, co los mi przyniesie. Wierzę, że odejdę wtedy, kiedy mam odejść. Nie boję się. Sprawiedliwa na tym świecie jest tylko śmierć.