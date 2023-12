Caroline Derpieński wyraźnie nie zamierza odpuścić Anecie Glam. Chociaż w ostatnim czasie o ich konflikcie było dość cicho, właśnie przekonaliśmy się, że była to tylko cisza przed burzą. Modelka nie bierze jeńców.

Konflikt pomiędzy Anetą Glam a Caroline Derpieński trwa już od jakiegoś czasu i raczej trudno znaleźć jego prawdziwy powód. Jeszcze kilka tygodni temu panie obrzucały się błotem na forum publicznym, obnażając kolejne kłamstwa "tej drugiej". W ostatnim czasie zdawało się jednak, że emocje w końcu trochę opadły, a one wycofały się z medialnej przepychanki. Nic bardziej mylnego!

Po chwili ciszy Caroline Derpieński zamieściła długą relację na InstaStory, w której to zarzuca Anecie Glam, nazywając ją "babcią A.", spore kłamstwo! Modelka przypomniała event, na którym bohaterka "Żon Miami" miała zostać nominowana jako gwiazda telewizji i zdradziła, że przeprowadziła w tej sprawie niemałe śledztwo.

W rezultacie miała otrzymać zaskakujące wnioski, jakoby całe przedsięwzięcie nie było takie, jakim by się wydawało. Jak stwierdziła, nagrodę, którą mają otrzymać nominowani, można było zakupić za 1000 dolarów.