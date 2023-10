Mateusz Wojkowski zachwycił swoim głosem w "The Voice of Poland"! Mateusz ma 28 lat i na co dzień pracuje w firmie produkującej regały na opony jako operator żurawia przy linii lakierni proszkowej. Poza tym od wielu lat jest wokalistą i wodzirejem w zespole weselnym. W muzycznym talent show Mateusz Wojkowski zaśpiewał utwór „Send Me An Angel” zespołu Scorpions, bo jak sam mówi, najbliższa jego sercu jest muzyka rockowa. Jurorzy byli oczarowani głosem Mateusza Wojkowskiego!

To był wspaniały występ - ocenił Michał Szpak. Podoba mi się tembr twojego głosu. Bardzo podoba mi się jak śpiewasz - zachwycała się Urszula Dudziak. Wow! - zdołała wydusić z siebie zaskoczona Edyta Górniak.

Zobaczcie, jak Mateusz Wojkowski poradził sobie podczas Przesłuchań w Ciemno! Ależ on ma głos!

Przypominamy, że pierwszy odcinek nowej edycji "The Voice of Poland" zobaczycie już dziś, 12 września, o godzinie 21:15 w TVP2!

Mateusz Wojkowski zachwycił w "The Voice of Poland"!