Będą nowe zasady w "The Voice of Poland"? Jurorzy show przez przypadek zdradzili tajemnicę! 

W jedenastej edycji "The Voice of Poland" zostaną wprowadzone nowe zasady? Na czym mają polegać zmiany w muzycznym show? Jurorzy przez przypadek zdradzili, czego możemy spodziewać się w najnowszej odsłonie hitu Telewizyjnej Dwójki! Okazuje się, że przy fotelach jurorów pojawiły się tajemnicze przysiski...

Zmiany w zasadzach "The Voice of Poland"

Już 12 września na antenę Telewizyjnej Dwójki wróci uwielbiane przez widzów muzyczne talent-show "The Voice of Poland". Jak już wiemy, tym razem uczestników będzie oceniać jury w składzie: Edyta Górniak, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Urszula Dudziak. Prace na planie programu już ruszyły, a w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania jurorów z planu. Co ciekawe internauci zwrócili uwagę na zaskakujące przyciski, które pojawiły się przed każdym jurorem. Okazuje się, że oprócz głównego przysisku, którym juror zgłasza, że chce mieć danego uczestnika w swojej drużynie, przy fotelu znalazły się jeszcze trzy mniejsze, pod którymi są imiona pozostałych jurorów. Według ustaleń internautów przysiski są po to, żeby wykluczyć pozostałych jurorów z walki o uczestnika.

- Edi, A do czego służą nowe przyciski? 🤭 są ma nich imiona innych trenerów- zapytał jeden z fanów Edyty Górniak pod jej zdjęciem z planu programu.

- "blokady", tak jak za granicą

- trener blokuje innego trenera a jeśli zablokowany się odwróci to niestety nie może zdobyć uczestnika, każdy trener ma chyba jedna blokadę, przynajmniej tak jest w stanach.

- jeśli juror widzi że drugiemu jurorowi ktoś się podoba to może go zablokować i wtedy jeśli tamten się obróci to i tak osoba śpiewająca nie może go wybrać.

Czy jurorzy naprawdę będą mogli blokować swoich kolegów? Same gwiazdy i produkcja do tej pory nie zdradzili, czy w programie rzeczywiście zostały wprowadzone nowe zasady.

Spójrzcie, jak teraz wyglądają fotele jurorów w "The Voice of Poland"! Czekacie na premierę jedenastej edycji show? My zdecydowanie tak!

Internauci zauważyli tajemnicze przysiski przy fotelach jurorów "The Voice of Poland".

W 11. edycji show jurorzy będą mogli blokować swoich kolegów?