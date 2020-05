Ten tusz do rzęs zapewnia błyskawiczny efekt „otwartego oka”. Teraz kosztuje niecałe 28 zł w Rossmannie

Wyraziste rzęsy to kluczowy element makijażu oczu. Z pomocą zalotki łatwo je podkręcić i sprawić, by wizualnie wyglądały na dłuższe, ale efekt pogrubienia może zapewnić tylko odpowiedni tusz do rzęs. Na rynku jest niezliczona ilość produktów tego typu wyposażona w szczoteczki o przeróżnym kształcie. Trudno wydać jednoznaczny werdykt odnośnie tego, który rodzaj szczoteczek zapewnia najlepszy efekt pogrubienia, jednak najczęściej są to te o gęstym, długim włosiu. Przykładem na to jest mascara Build-Up Extra Volume od Isadory.

Mat. prasowe

Mocno pogrubiająca rzęsy mascara z Rossmanna

Szczoteczka, w którą wyposażony jest tusz ma dość pokaźny rozmiar. Jest prosta i charakteryzują ją długie, ciasno ułożone obok siebie włókna. Nabiera sporą ilość produktu, jednak podczas aplikacji włosie dobrze rozczesuje rzęsy, tak, by się nie sklejały. Formuła tuszu jest dość gęsta i bardzo mocno napigmentowana. Po nałożeniu dokładnie oblepia włoski, ale pozostają one nadal dobrze rozdzielone. Testowałam kosmetyk z zalotką oraz solo i nawet wtedy świetnie się sprawdzał. Od razu daje efekt „otwartego oka” - rzęsy kilkukrotnie zyskują na objętości oraz są dobrze podkręcone. Rezultat zauważalny jest nawet przy ciemnym smokey, więc przy tej mascarze śmiało można odpuścić doklejanie sztucznych rzęs. Tusz jest bardzo wydajny, a jego formuła długo zatrzymuje swoją konsystencję i nie wysycha. Nie jest wodoodporny, ale jego trwałość jest bez zarzutu. Wytrzymuje na rzęsach przez cały dzień, nie obsypuje się i nie odbija na dolnej powiece. Jego standardowa cena to 66,99 zł, ale teraz na promocji w Rossmannie kosztuje niecałe 28 zł. Na wizażu został oceniony na 3,6 w pięciopunktowej skali.

„Producent obiecuje radykalne zmiany z rzęsami i podpisuję się pod tym obiema rękoma. Jego szczoteczka przypomina mi trochę Max Factor 2000 kalorii. Kupiłam go na promocji i oniemiałam. Pięknie rozczesuje rzęsy, pogrubia i podkręca, a do tego jest wydajny i nie rozmazuje się.”

„Świetny tusz w dobrej cenie. Jest całkiem gęsty, ale szczoteczka dobrze rozczesuje włoski i sprawia, że maskara ładnie się na nich rozprowadza. W efekcie rzęsy są świetnie pogrubione. Ideał!”

„Najlepszy tusz, jaki kiedykolwiek miałam. Nie kruszy się, można budować nim warstwy (bez efektu grudek na rzęsach) i ma rozsądną cenę.” - oceniają wizażanki.