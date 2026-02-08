"Ostatni wiking" z kin prosto na VOD TVP. Skandynawska perełka perełka

Film „Ostatni wiking” opowiada historię dwóch braci - Ankera i Manfreda. Anker, grany przez Nikolaja Lie Kaasa, wychodzi z więzienia po odbyciu kary za napad na furgonetkę z pieniędzmi. Przed aresztowaniem przekazuje łup swojemu bratu, Manfredowi, aby go ukrył. Po wyjściu z więzienia pragnie odzyskać pieniądze, jednak Manfred - neurotyczny i zmagający się z poważnymi zaburzeniami osobowości - nie pamięta, gdzie je schował. Ta sytuacja staje się punktem wyjścia do dramatycznych i zarazem absurdalnie komicznych wydarzeń.

„Ostatni wiking” do obejrzenia już dziś. Skandynawska perełka z kin trafiła prosto na TVP VOD

Duńska produkcja „Ostatni wiking” z 2025 roku, reżyserowana przez Andersa Thomasa Jensena, od 6 lutego 2026 roku dostępna jest w Polsce na platformie VOD TVP. Film można również wypożyczyć na Prime Video i Apple TV. Koszt wypożyczenia to 14,99 złotych. To wyjątkowe dzieło filmowe odniosło sukces podczas międzynarodowych festiwali, zdobywając 94% pozytywnych ocen od krytyków i 81% przychylnych opinii od widzów na Rotten Tomatoes.

„Ostatni wiking” to niezwykła rola Madsa Mikkelsena. Czarny humor przeplata się z kryminałem

Mads Mikkelsen, znany z ról silnych i bezwzględnych postaci, wciela się w postać Manfreda - mężczyzny o mentalności dziecka, pełnego lęków i niepewności. Aktor określił swojego bohatera jako osobę o psychice 5-6-latka. To zupełnie nowe oblicze duńskiego gwiazdora, który tym razem prezentuje swoją wrażliwą i delikatną stronę. Mikkelsen udowadnia, że potrafi przekroczyć kolejne granice aktorskiego kunsztu, tworząc postać głęboko poruszającą i autentyczną.

„Ostatni wiking” to film, który perfekcyjnie łączy czarną komedię z dramatem rodzinnym. Reżyser Anders Thomas Jensen jest znany z umiejętności tworzenia historii pełnych groteski i emocjonalnych napięć. Jego najnowsze dzieło nie odbiega od tej konwencji. W produkcji obecne są motywy gangsterskie, skomplikowane relacje rodzinne, nietuzinkowi bohaterowie i typowy dla Skandynawii mroczny klimat. Wszystko to sprawia, że film wyróżnia się na tle innych tytułów dostępnych w modelu VOD.

„Ostatni wiking” nie tylko na TVP VOD. Gdzie obejrzeć czarną komedię z Mikkelsenem?

Film „Ostatni wiking” miał swoją kinową premierę 30 sierpnia 2025 roku, a polska publiczność mogła go oglądać od 17 października 2025 roku. Od 6 lutego 2026 roku dostępny jest na platformach VOD: TVP, Prime Video i Apple TV.

