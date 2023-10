Nie lubisz się długo wylegiwać na słońcu? A może nawet pomimo wielu godzin opalania, twoja skóra wciąż jest blada? Jeśli tak, to zapewne korzystasz z dobrodziejstw kosmetycznych, jakim są samoopalacze. Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, każda kobieta chce się pochwalić piękną opalenizną. Jeśli zatem chcesz uzyskać natychmiastowy efekt, to koniecznie powinnaś przetestować ten produkt. Kosztuje niewiele i działa cuda. Wizażanki są w nim zakochane. Sprawdź!

Reklama

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy tusz za połowę ceny: "Pogrubia rzęsy 6-krotnie!"

Naturalna opalenizna bez wychodzenia z domu? Tak, to możliwe, a efekt jest natychmiastowy

Wielkimi krokami nadchodzi ten czas, kiedy będziemy odkrywać coraz więcej. Krótkie spodenki i topy odsłonią nasze ręce, nogi i dekolty. Dobrze zatem byłoby zaprezentować piękną opaleniznę! Jeśli jednak należysz do grona kobiet, które nie lubią (lub nie mogą) spędzać zbyt wiele czasu na słońcu, to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie. Z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej samoopalaczy, jednak jak wybrać taki, który nie pozostawi smug, da szybki efekt, będzie tani i będzie długo się utrzymywał?

Okazuje się, że nie trzeba wydawać fortuny, aby zapewnić sobie piękną opaleniznę. Prawdziwy hit do samoopalania znajdziecie w Rossmannie za jedyne 13,49! Bielenda Magic Bronze, to nawilżający krem brązujący do ciała 2 w 1 pozwala w krótkim czasie uzyskać efekt naturalnej opalenizny, przy jednoczesnej pielęgnacji skóry. Efekt widoczny jest już po 1 aplikacji i utrzymuje się nawet do kilku dni. Niewątpliwym atutem Bielenda Magic Bronze jest brak typowego dla samoopalacza nieprzyjemnego zapachu. Krem pachnie masłem kakaowym, zmywa się równomiernie i nie pozostawiając na skórze plam.

Wizażanki oceniły go na 4,5/5! Są zachwycone, że tak fantastyczny produkt kosztuje tak niewiele i stawiają go na pozycji absolutnego lidera wśród drogeryjnych samoopalaczy.

- Zachęcona masą pozytywnych opinii, postanowiłam i ja zakupić to cudo. Faktycznie okazało się, że jest to fantastyczny kosmetyk. Smaruję nim całe ciało wieczorem, a rano mam już widocznie opaloną skórę. Kolor opalenizny jest bardzo naturalny i nie wpada w pomarańczowe tony, jak ma to zwykle miejsce w przypadku kosmetyków brązujących. Krem nie pozostawia smug, jest łatwy w aplikacji i równomiernie schodzi z ciała. Polecam każdemu kto tak jak ja nie może się opalać, ale chciałby choć trochę poczuć odrobinę lata. - Balsam brązujący do ciała od Bielendy to dla mnie prawdziwy hit! Zakupiony za zawrotną cenę 14 zł w Rossmanie. [...] Okazało się, że nie ma sobie równych w podobnej cenie. Kupiłam odcień do cery śniadej, jednak używała go także moja mama o jasnej, różowej skórze. Efekt jest POWALAJĄCY! Po 1 użyciu nogi wyglądały na lekko muśnięte słońcem, ale po drugim użyciu śmiało mogę stwierdzić, że tygodniowe wakacje w Hiszpanii nie dały mi takiej opalenizny - Ten balsam jest rewelacyjny :) Po prostu. Polska marka, tani, łatwo go dostać i faktycznie działa :) Spełnia praktycznie wszystkie obietnice producenta - piszą wizażanki.

Do wakacji już naprawdę niewiele czasu, dlatego jeśli chcecie cieszyć się naturalnie piękną opalenizną, rozważcie opcję zakupu właśnie tego produktu.

Pinterest