Ten puder polskiej marki z Rossmanna wygładza cerę jak Photoshop. Kosztuje teraz tylko 8 złotych

Mimo, iż w tym sezonie króluje lśniąca, rozświetlona skóra, wciąż warto mieć pod ręką puder transparentny. Istotne jest jednak, by bardzo subtelnie matowił cerę i równocześnie pozostawiał ją promienną. Choć z pozoru brzmi to jak sprzeczność, jest to absolutnie możliwe, co udowodniła marka Make Up For Ever wypuszczając na rynek sypki puder Ultra HD. W ślad za nimi poszedł polski brand Lovely, którego mineralny Sweet Kissing Powder Skin Photoready HD to prawdziwy drogeryjny hit.

Mat. prasowe

Puder zapewniający promienne wykończenie z Rossmanna

Kosmetyk jest bardzo drobno zmielony. Mimo, iż ma lekko żółty ton nie pozostawia koloru na twarzy i jest całkowicie transparentny. Świetnie sprawdza się nałożony zarówno pod oczami i w strefie T, jak i na całej twarzy. Przy mojej mieszanej cerze utrwalał makijaż na dobre 8 godzin, jednak nie dawał przy tym efektu płaskiego matu. Skóra jest po nim lekko rozświetlona (oczywiście bez połyskujących drobinek) i bardzo wygładzona. Wzbogacona olejem jojoba formuła nie przesusza cery ani nie powoduje uczucia ściągnięcia po aplikacji. Dobrze blenduje się z innymi produktami i ma bardzo słodki zapach. Standardowa cena pudru to 17,99 zł, ale na promocji do końca maja można go kupić w Rossmannie za około 8 złotych. Na wizażu został oceniony na 3,8/5 i uzyskał 140 recenzji.

„Jeden z moich ulubionych pudrów. Pozostawia efekt lekkiego photoshopa na twarzy - z jednej strony jest to mat, a z drugiej delikatne rozświetlenie. Pięknie wygładza skórę, a przy tym nadaje jej naturalny wygląd. No i ten zapach! Czysta przyjemność podczas aplikacji.”

„Sztos! Utrwala makijaż praktycznie na cały dzień. Przy dobrze nawilżonej skórze wygląda świetnie, ale w momencie przesuszenia może tę suchość uwydatnić. Dobrze blenduje się z produktami do konturowania i ma obłędny, delikatnie budyniowy zapach.”

„Po zużyciu trzeciego opakowania mogę śmiało stwierdzić, że jest to jeden z lepszych sypkich pudrów dostępnych w Rossmanie. Idealnie wygładza skórę i dostosowuje się do jej koloru. Można go nakładać zarówno pędzlem, jak i gąbeczką. Jest też bardzo wydajny (mi wystarcza na pół roku) i wytrzymuje na twarzy cały dzień, bez poprawek.” - piszą wizażanki.