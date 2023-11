Promocja -55 proc. w Rossmannie na kosmetyki do makijażu już za chwilę w drogeriach w całej Polsce. Już teraz klientki VIP mogą korzystać z promocji, natomiast wszystkie pozostałe osoby, które posiadają kartę Klubu Rossmann, będą mogły skorzystać z promocji od piątku 19 kwietnia. Promocja potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Można z niej skorzystać maksymalnie 3 razy. Aby przy kasie został naliczony rabat, trzeba wybrać minimum 3 kosmetyki o różnych kodach kreskowych.

Reklama

To jednak nie koniec istotnych zasad, na które trzeba zawrócić uwagę, robiąc zakupy w Rossmannie podczas promocji -55 proc. Należy pamiętać bowiem, że kosmetyki kupione w trakcjie akcji nie podlegają zwrotom i wymianom. Inaczej jest w przypadku zakupów online w tym czasie - w takim wypadku można odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklama

Pudry, które warto kupić na promocji w Rossmannie

Gdy już opanujemy zasady promocji w Rossmannie -55 proc., możemy się rzucić w wir zakupów! Warto na pewno zainteresować się pudrami, które kupimy w naprawdę niskich cenach. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na pudry, które matują skórę na cały dzień. Poniżej w galerii możecie zobaczyć najlepsze z nich wraz z cenami.