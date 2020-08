Ten puder błyskawicznie wygładza cerę i daje efekt świetlistego glow. Teraz Rossmann wyprzedaje go ponad 30 proc. taniej

W przypadku makijażu o świetlistym charakterze niezwykle istotny jest nie tylko odpowiedni wybór podkładu czy rozświetlacza, ale także pudru. Z reguły najczęściej sięgamy po te matowe, jednak przy mocno promiennych lookach lepiej sprawdzą się te delikatnie rozświetlające, jak np. Miracle Veil marki Max Factor, który jest teraz dostępny ponad 30 proc. taniej za niecałe 50 zł.

Mat. prasowe

MAX FACTOR SYPKI PUDER MATUJĄCY ALLEGRO 31.49 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Świetlisty puder z Rossmanna

Puder ma sypką konsystencję i jest bardzo drobno zmielony. Zawiera sporo błyszczących drobinek, które po aplikacji pędzlem wyglądają dość subtelnie. Produkt sprawia, że skóra zyskuje świetlisty, świeży blask i wygląda przy tym naturalnie. Można nakładać go na całą cerę, ale przy tendencji do wyświecania się lepiej odpuścić go w strefie T i zaaplikować pod oczami, na policzki i skronie. Kosmetyk nie zbiera się w zmarszczkach, ani nie podkreśla suchych skórek. Jest też trwały i wydajny. Na wizażu został oceniony na 4,8/5.

„Kończę drugie opakowanie i jestem pewna, że Miracle Veil będzie już zawsze w mojej kosmetyczce. Jest jak delikatny, niewidzialny pyłek, a robi na twarzy furorę. Cera jest idealnie rozświetlona i wygładzona. Puder może byś stosowany jako wykończenie na podkład lub samodzielnie. Rewelacja.”

„Jest bardzo sypki i delikatnie się mieni. Po aplikacji skóra jest pięknie satynowa z efektem delikatnego glow, a zmarszczki są wygładzone. W opakowaniu wygląda jakby miał dużo brokatu, ale na twarzy tego nie widać.”

„Używam go, by rozświetlić okolice oczu i naprawdę daje czadu. Tworzy satynowe wykończenie, cera jest po nim bardzo wygładzona, a drobiny bardzo ładnie się mienią. Trzyma się kilka godzin i nie rozjaśnia podkładu. Stosuję go też na bazę jako cień do powiek”- oceniają wizażanki.