Rossmann wyprzedaje 40 proc. taniej hitowy podkład ze złotymi drobinami. Rewelacyjnie rozświetla skórę i chroni przed słońcem

O przesuszenie skóry nie trudno kiedy w grę wchodzi całodzienny makijaż. Z tego względu warto sięgać po podkłady o nawilżających formułach. Większość z nich ma też właściwości rozświetalające, dzięki czemu skóra dodatkowo zyskuje zdrowe glow. Jednym z tego typu produktów jest fluid Radiant Lift marki Max Factor, który jest dostępny na promocji w Rossmannie.

Mat. prasowe

Nawilżający podkład na lato z Rossmanna

Podkład świetnie sprawdzi się latem, gdyż zawiera filtr SPF 30. Ma lekką formulę, którą można budować krycie. Wzbogacony jest drobnymi, złotymi drobinami, które delikatnie rozświetlają cerę i sprawiają, że wygląda bardzo świeżo (zachwycone nim będą zwłaszcza posiadaczki zmęczonej, poszarzałej skóry). Fluid utrzymuje się na twarzy w nienagannym stanie przez długie godziny nawet w gorące, wakacyjne dni. Nie zapycha porów, a po jego zmyciu nie pojawia się uczucie ściągnięcia skóry. Dobrze współpracuje też z innymi produktami do makijażu. Przeważnie kosztuje około 67 zł, jednak teraz można znaleźć go w Rossmannie za niecałe 37 zł. Użytkowniczki wizaża oceniły go na 4 w pięciopunktowej skali.

„Kupiłam go całkiem przypadkiem i okazał się strzałem w dziesiątkę. Ma niezłe krycie, ale jest lekki i nie daje efektu maski. Skóra po jego nałożeniu wygląd pięknie. Jest też wydajny i dobrze współpracuje z innymi kosmetykami.”

„Mój ulubieniec. Mam cerę mieszaną i myślałam, że zbytnio go nie polubię, ale jest zupełnie inaczej. Ma kremową formułę, która zawiera złote drobiny rozświetlające twarz. Dzięki nim makijaż wydaje się bardziej naturalny i świeży. Wybieram Radiant Lift nawet latem lub w dni, w których muszę być w makijażu kilkanaście godzin i ciągle wyglądać nienagannie.”

„Uwielbiam w nim wszystko. Idealnie wtapia się w skórę i sprawia, że wygląda rewelacyjnie. Ma dobre krycie, nie zapycha i daje uczucie nawilżenia. Poza tym jego plusem jest też filtr przeciwsłoneczny” - podsumowują wizażanki.